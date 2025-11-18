Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्मार्ट मीटर की इस कमी ने लोगों को कर दिया परेशान, बिल देखकर उपभोक्ता के छूटे पसीने

    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    मेरठ में स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों ने बिल बढ़ने की शिकायत की है। बुढ़ाना गेट के सुशील कुमार गोयल ने बताया कि उनका बिल 9-10 हजार से बढ़कर 16 हजार हो गया। कई लोगों ने स्पार्किंग और नो डिस्प्ले की भी शिकायत की है। अधिशासी अभियंता ने कहा कि मीटर सही रीडिंग देते हैं, शिकायत पर चेक मीटर लगवा सकते हैं। शहर में 61 हजार पोस्ट पेड मीटरों को प्री पेड में बदला गया है और नए कनेक्शन पर प्री पेड मीटर ही लग रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शहर में जोरों पर चल रहा है, इसके साथ लोगों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल बढ़ कर आ रहा है। बुढ़ाना गेट निवासी सुशील कुमार गोयल ने शिकायत की कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले बिल नौ से 10 हजार का आ रहा था अब बिल 16 हजार रुपये आया है। यह एक ही नहीं कई लोगों की शिकायत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को जेल चुंगी स्थित विश्वविद्यालय रोड उपकेंद्र पर मेगा शिविर का आयोजन हुआ मेहताब सिनेमा के पास से आए अफसार ने बताया कि उनका स्मार्ट मीटर चार माह पहले लगा था। उसमें से अक्सर स्पार्किंग होती है कई बार तो लाइट ही चली जाती है। इसकी शिकायत लगातार कर रहा हूं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नो डिस्प्ले की भी शिकायत आ रही है।

    अधिशासी अभियंता सौरभ मंगला ने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिजली खपत के अनुसार पूरी तरह सही रीडिंग आती है। फिर यदि शिकायत है वह चेक मीटर लगवा सकता है। इसके लिए से खंड कार्यालय या हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सकता है। टोल फ्री नंबर 1912 पर भी शिकायत की जा सकती है।

    61 हजार उपभोक्ताओं के पोस्ट पेड कनेक्शन प्री पेड में बदले

    शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 61 हजार पोस्ट मीटरों को प्री पेड मीटरों में बदला जा चुका है। शहर में तीन लाख 90 हजार उपभोक्ता हैं। दो कंपनियों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के यहां लगे हैं। 1 लाख 28 हजार स्मार्ट मीटर ईईएसएल कंपनी के हैं। यह लगभग तीन साल पहले लगाए गए थे।

    वहीं वर्तमान में इंटेली स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 66 हजार स्मार्ट मीटर शहर में लग चुके हैं। रीवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत पुराने सामान्य मीटर की जगह इन्हें लगाया जा रहा है जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा।

    विद्धत नगरीय वितरण खंड वाणिज्य के अधिशासी अभियंता सौरभ मंगला ने बताया कि सरकार की योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को प्री पेड में बदला जाना है। जो नए मीटर लगाए जा रहे हैं उन्हें कुछ समय बाद ही प्री पेड में कन्वर्ट किया जा रहा है।

    किसी भी धनराशि से करा सकते हैं रीचार्ज

    प्री-पेड मीटर में कन्वर्ट होने की जानकारी उपभोक्ताओं को फोन के माध्यम से जी रही है। अधिशासी अभियंता महेश कुमार ने बताया कि जिना बैलेंस कम है या नहीं है ऐसे लोगों को संदेश के के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही है कि वह अपना रीचार्ज करा लें।

    प्रतिदिन बिजली खपत और प्री पेड में बची हुई धनराशि की जानकारी उपभोक्ताओं को एप द्वारा हो सकेगी। इसके लिए मोबाइल के प्ले स्टोर से यूपीपीसीएल स्मार्ट मीटर एप डाउन लोड करना होगा। प्री पेड मीटरों में रीचार्ज किसी भी धनराशि से और कितनी बार भी कराया जा सकता है।

    नए कनेक्शन लेना हो तो प्री पेड मीटर ही लगेगा

    अक्टूबर माह से जो भी नया कनेक्शन दिया जा रहा है वह प्री पेड मीटर का ही दिया जा रहा है। दो किलोवाट का कनेक्शन 6414 रुपये का है। इसके लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होता है। एक सप्ताह में मीटर लग जाता है।