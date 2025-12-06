आपका मीटर भी प्रीपेड मोड पर है! ...प्ले स्टोर पर जाएं, एप डाउनलोड करें और फिर रिचार्ज

जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबद्ध मेरठ समेत 14 जनपदों में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। अधिकारियों ने जिन उपभोक्ताओं से प्रीपेड मोड में परिवर्तित कर दिए गए हैं, उनसे समय पर रिचार्ज कराने की अपील की है।

बिजली बिल का संपूर्ण विवरण जानने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप डाउनलोड करना होगा। अपनी अकाउंट आईडी से अपना अकाउंट रजिस्टर करें। UPPCL Smart एप, PVVNL/UPPCL वेबसाइट, विभागीय कैश काउंटर, सीएससी केंद्र, फिनटेक कैश काउंटर से रिचार्ज किया जा सकता है।