आपका मीटर भी प्रीपेड मोड पर है! ...प्ले स्टोर पर जाएं, एप डाउनलोड करें और फिर रिचार्ज

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    मेरठ समेत 14 जिलों में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदला जा रहा है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर रिचार्ज करने की अपील की है। बिजली बिल की ज ...और पढ़ें

    पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबद्ध मेरठ समेत 14 जनपदों में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबद्ध मेरठ समेत 14 जनपदों में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। अधिकारियों ने जिन उपभोक्ताओं से प्रीपेड मोड में परिवर्तित कर दिए गए हैं, उनसे समय पर रिचार्ज कराने की अपील की है।

    बिजली बिल का संपूर्ण विवरण जानने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप डाउनलोड करना होगा। अपनी अकाउंट आईडी से अपना अकाउंट रजिस्टर करें। UPPCL Smart एप, PVVNL/UPPCL वेबसाइट, विभागीय कैश काउंटर, सीएससी केंद्र, फिनटेक कैश काउंटर से रिचार्ज किया जा सकता है।

    स्मार्ट मीटर की इस पारदर्शी प्रणाली से उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में मीटर की यूनिट खपत, बैलेंस, बिल विवरण और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। प्रीपेड मोड में उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे बिजली प्रबंधन और भी सरल हो जाता है।