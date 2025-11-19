Smart Meter : नया कनेक्शन लेने पर प्री-पेड मीटर ही लगेगा, रिचार्ज के लिए एप की सुविधा भी उपलब्ध

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। साथ ही इसको लेकर शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल बढ़कर आ रहा है। बुढ़ाना गेट निवासी सुशील कुमार गोयल ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले नौ से 10 हजार का बिल आ रहा था, अब 16 हजार आया है। यह एक नहीं, कई लोगों की शिकायत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को जेल चुंगी स्थित विश्वविद्यालय रोड उपकेंद्र पर लगे मेगा शिविर में मेहताब सिनेमा के पास से आए अफसर ने बताया कि चार माह पहले स्मार्ट मीटर लगा था। उसमें अक्सर स्पार्किंग होती रहती है, कई बार तो लाइट ही चली जाती है। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। स्मार्ट मीटरों में नो-डिस्प्ले की भी शिकायत आ रही है। मेगा कैंप में 50 से अधिक शिकायतें आईं। बुधवार को भी शिविर लगेगा।

वहीं अधिशासी अभियंता सौरभ मंगला ने कहा, स्मार्ट मीटर से बिजली खपत के अनुसार पूरी तरह सही रीडिंग आती है। फिर भी कोई शिकायत है वह चेक मीटर लगवा सकता है। इसके लिए से खंड कार्यालय या हेल्पडेस्क पर संपर्क करने के अलावा टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत की जा सकती है।

61 हजार उपभोक्ताओं के पोस्ट पेड कनेक्शन प्री पेड में बदले अब तक 61 हजार पोस्ट मीटरों को प्री पेड में बदला जा चुका है। शहर में तीन लाख 90 हजार उपभोक्ता हैं। 1.28 लाख स्मार्ट मीटर ईईएसएल कंपनी के हैं। यह लगभग तीन साल पहले लगाए गए थे। वर्तमान में इंटेली स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 66 हजार स्मार्ट मीटर शहर में लग चुके हैं। रीवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत पुराने सामान्य मीटर की जगह इन्हें लगाया जा रहा है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। विद्धत नगरीय वितरण खंड वाणिज्य के अधिशासी अभियंता सौरभ मंगला ने बताया कि जो नए मीटर लगाए जा रहे हैं, उन्हें कुछ समय बाद ही प्री पेड में किया जा रहा है।