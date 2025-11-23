Language
    सिक्स लेन मेरठ-रुड़की हाईवे के लिए अभी इंतजार करें, डीपीआर में ही लग जाएंगे छह माह...फिर होगा आगे का काम

    By Pradeep Diwedi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    मेरठ-रुड़की हाईवे को सिक्सलेन बनाने की योजना में अभी और समय लगेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में लगभग छह महीने का समय लगने का अनुमान है। कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद सर्वे होगा और फिर डीपीआर बनेगी। सिक्सलेन हाईवे बनने से मेरठ और रुड़की के बीच यात्रा सुगम हो जाएगी।

    मेरठ-रुड़की हाईवे को सिक्सलेन बनाने की योजना में अभी और समय लगेगा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर से हरिद्वार होते हुए देहरादून जाने वाले हाईवे (पुराना एनएच-58) जाम से जूझ रहा है। वीकेंड पर इस पर वाहन रेंगने लगते हैं। इसके समाधान के लिए एक साल पहले इस चार लेन हाईवे को छह लेन बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी सिर्फ डीपीआर ही तैयार की जा रही है। डीपीआर तैयार होने में लगभग छह महीने लग लगेंगे। यदि सभी प्रक्रिया क्रम से तेजी से संपन्न हुई तो टेंडर प्रक्रिया के बाद कार्य आवंटन होने तक लगभग एक साल लग जाएंगे। जब कार्य शुरू होगा तो कम से कम डेढ़ साल उसे पूर्ण करने की समय सीमा दी जाएगी। यानी अभी कम से कम ढाई-तीन साल तक इंतजार करना पड़ेगा।

    एनएचएआइ की जो परियोजनाएं ग्रीनफील्ड हैं, उन्हें पूरा करने में एक-दो साल अतिरिक्त समय लग रहा है यानी अधिकांश परियोजनाएं देरी से पूर्ण हो पा रही हैं। रुड़की हाईवे को चौड़ा करने के लिए जमीन खरीद भी की जानी है। यानी इस प्रक्रिया में भी समय लगेगा। परतापुर से मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा तक छह लेन चौड़ीकरण किया जाना है। माना जा रहा है कि परतापुर से सिवाया टोल प्लाजा तक एलिवेटेड रोड भी बनेगी। पूरे मार्ग पर 20 नए अंडरपास बनाए जा सकते हैं।

    मंसूरपुर में हाईवे को लगभग डेढ़ किमी तक एलीवेटेड किया जा सकता है। लक्ष्य है कि लगभग सभी कट बंद करके उस पर अंडरपास बना दिया जाए। जहां आवश्यक होगा वहां फ्लाईओवर बनेगा। मंसूरपुर में दोनों ओर मार्केट, चीनी मिल, मेडिकल कालेज के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां डेढ़ किमी की दूरी में एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। पुराने फ्लाईओवर को चौड़ा करके डबल किया जाएगा। हालांकि चौड़ीकरण में क्या-क्या शामिल होगा यह डीपीआर तैयार होने पर ही स्पष्ट हो सकेगा।

    मार्च 2026 तक डीपीआर तैयार करके मंत्रालय को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। मैसर्स एफपी इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड डीपीआर के लिए सर्वे कर रही है।

    मांग रखें... जल्द खोला जाए दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे
    मेरठ-रुड़की हाईवे पर हरिद्वार, रुड़की, देहरादून,ऋषिकेश आदि के वाहनों का दबाव है। दिल्ली से अधिकांश वाहन इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। दिल्ली के वाहनों को देहरादून सीधे भेजने के लिए दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। इसका अधिकांश पूर्ण है फिर भी अभी तक इसे शुरू करने की तिथि घोषित नहीं हो सकी है। मेरठ-रुड़की हाईवे पर जाम करने के लिए लोगों को मांग करनी चाहिए कि दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे जल्द खोला जाए। यह हाईवे खुल जाएगा तब 20 हजार से अधिक वाहनों का दबाव कम हो जाएगा।

    तैयार की जा रही है डीपीआर
    मेरठ-रुड़की हाईवे का चौड़ीकरण किया जाना है, इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। छह महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगी। फिर मंत्रालय से स्वीकृति व टेंडर आदि प्रक्रिया के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा।-राजकुमार नाहरवाल, परियोजना निदेशक, एनएचएआइ मेरठ क्षेत्र।