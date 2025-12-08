ध्यान से देखें... विदेश में रहने वालों का तो नहीं भर दिया एसआइआर फार्म

जागरण संवाददाता, मेरठ। विदेश में रहने वालों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फार्म भरे जाने का रामपुर और सहारनपुर में पर्दाफाश होने के बाद यहां भी गहन जांच शुरू कर दी गई है।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि यहां इस तरह का मामला सामने आए तो तत्काल एफआइआर दर्ज कराएं। सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 2758 बूथ हैं। हर बूथ पर एक बीएलओ एसआइआर फार्म भरवा रहे हैं। गणना प्रपत्र को जमा भी करा रहे हैं। जनपद में 1637 बूथों का 100 प्रतिशत काम खत्म हो चुका है। सभी ने गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। अभी 1122 बूथों पर काम अधूरा है। इसमें भी लगभग एक हजार बूथ ऐसे हैं, जिनका 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।