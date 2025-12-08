Language
    ध्यान से देखें... विदेश में रहने वालों का तो नहीं भर दिया एसआइआर फार्म

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:45 PM (IST)

    एसआईआर फार्म भरते समय सावधानी बरतें! यह फार्म केवल उन लोगों के लिए है जो विदेश में नहीं रहते। यदि गलती से विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति ने यह फार्म ...और पढ़ें

    राम सहाय इंटर कालेज में जिलाधिकारी डा. वीके सिंह बूथ पर जांच करते हुए। सौ. सूचना विभाग

    जागरण संवाददाता, मेरठ। विदेश में रहने वालों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फार्म भरे जाने का रामपुर और सहारनपुर में पर्दाफाश होने के बाद यहां भी गहन जांच शुरू कर दी गई है।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि यहां इस तरह का मामला सामने आए तो तत्काल एफआइआर दर्ज कराएं। सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 2758 बूथ हैं। हर बूथ पर एक बीएलओ एसआइआर फार्म भरवा रहे हैं। गणना प्रपत्र को जमा भी करा रहे हैं। जनपद में 1637 बूथों का 100 प्रतिशत काम खत्म हो चुका है। सभी ने गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। अभी 1122 बूथों पर काम अधूरा है। इसमें भी लगभग एक हजार बूथ ऐसे हैं, जिनका 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, रविवार को जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने राम सहाय इंटर कालेज, शांता स्मारक कन्या इंटर कालेज, राजकीय पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का निरीक्षण कर सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि गणना प्रपत्र भरकर जल्दी जमा कराएं। साथ ही गणना प्रपत्र फार्म के डिजिटलाइजेशन का काम भी जल्द पूरा करें।

    शहर विधायक ने किया बूथों का निरीक्षण : मेरठ: शहर विधाायक रफीक अंसारी ने कई बूथों का निरीक्षण किया। जमा हुए एसआइआर फार्मों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। सुपरवाइजर से कहा कि कोई भी पात्र वोट के अधिकार से वंचित न होने पाए। अफजाल अंसारी, निसार अहमद, मोहम्मद मलिक आदि मौजूद रहे।