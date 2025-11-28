शटल ट्रेन अब फिर लेट होने लगी है, वजह है वंदेभारत... दैनिक यात्रियों को हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता, मेरठ। शटल ट्रेन एक बार फिर लेट होने लगी है। पिछले चार दिन से ट्रेन एक से डेढ़ घंटे विलंबित हो रही है। रात में ठंड बढ़ने से दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को भी ट्रेन डेढ़ घंटा विलंब से रात सवा दस बजे कैंट स्टेशन पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेन संख्या 54411 रेवाड़ी से मेरठ कैंट के बीच संचालित होती है। दिल्ली, गाजियाबाद जैसी जगहों में काम करने वाले लोगों और व्यापार के सिलसिले में प्रतिदिन आने वाले लोगों के लिए यह ट्रेन सबसे उपयुक्त है। यह ट्रेन रेवाड़ी से शाम 3:05, नई दिल्ली से शाम 6:14 और गाजियाबाद से रात 7:13 बजे चलकर मेरठ सिटी स्टेशन रात 8:23 और मेरठ कैंट रात पौने नौ बजे पहुंचती है। दैनिक यात्री तरुण मेहता और बिजेंद्र पाल ने बताया कि ट्रेन रेवाड़ी से ही विलंब से चल रही है, इसके बाद नई दिल्ली स्टेशन के आउटर पर इसे रोक दिया जाता है। उस समय वंदेभारत और अन्य ट्रेनों को रवाना करने के लिए इसे रोका जाता है। जिससे ट्रेन रात 10 बजे के बाद मेरठ पहुंच रही है।