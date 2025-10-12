नौकरी का झांसा देकर शामली की महिला से फार्म हाउस में किया दुष्कर्म, ठेकेदार हुआ गिरफ्तार
शामली में एक महिला को नौकरी का झांसा देकर फार्म हाउस में दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। शामली की महिला से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने डायल-112 पर काल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपित ठेकेदार को गिरफ्तार किया है।
पल्लवपुरम इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पाावली खास गांव निवासी टीटू सैनी मकान निर्माण का ठेकेदार है। कुछ महीने पहले ठेकेदार किसी काम से शामली गया था, जहां उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे दिए और बातों पर सिलसिला शुरू हो गया। कहा कि महिला को उसकी नौकरी लगवाने के नाम पर कई बार मेरठ बुलाया।
क्या है आरोप?
आरोप है कि रविवार को भी ठेकेदार ने महिला को मेरठ बुलाया और उसे अपने साथ दुल्हैड़ा चौकी के सामने पावली खास जाने वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के पास एक फार्म में उसे ले गया। जहां नौकरी लगवाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने डायल-112 पर काल कर दुष्कर्म की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की।
इंस्पेक्टर ने कहा कि पुलिस महिला की तहरीर पर नमाजद केस दर्ज कर आरोपित टीटू सैनी को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि पूर्व में भी महिला कई बार कंकरखेड़ा, पल्लवपुरम और दौराला क्षेत्र में दून हाईवे पर देखी गई है।
