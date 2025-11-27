Language
    Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब क्यों हुए गिरफ्तार? मांगनी पड़ी माफी

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:55 PM (IST)

    Shadab Jakati News: यूट्यूबर शादाब जकाती, जो 'दस रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' से प्रसिद्ध हुए, को अश्लील कंटेंट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद शादाब ने मीडिया के सामने आकर वीडियो पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ अपनी बच्ची की तारीफ की थी।

    यूट्यूबर शादाब जकाती। फोटो- सोशल मीड‍िया

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। Shadab Jakati News: 'दस रुपये का ब‍िस्‍क‍िट क‍ितने का है जी', से फेमस हुए यूट्यूबर शादाब जकाती को वल्‍गर कंटेंट बनाने के आरोप में ग‍िरफ्तार कर लि‍या गया था। पुल‍िस ने शादाब को कोर्ट में पेश क‍िया, जहां से उन्‍हें जमानत म‍िल गई है। जमानत म‍िलने के बाद वह मीड‍िया के सामने आए और वीड‍ियो के बारे में सफाई भी दी।

    शादाब जकाती ने मीड‍िया के सामने बयान देते हुए कहा, ''वीड‍ियो मैं अपनी बच्‍ची को लेकर बनाई थी, उस वीड‍ियो में मैंने बस इतना बोला है क‍ि आप इतनी क्‍यूट हैं, प्‍यारी बच्ची हैं या खूबसूरत हैं तो आपकी मां भी इतनी खूबसूरत होंगी। उस वीड‍ियो में तो मैंने तारीफ की है। कोई बुराई वाली बात मुझे नहीं लगी थी। मैंने सोच समझकर वीड‍ियो डाली थी, लेक‍िन बाद में मैंने उसे ड‍िलीट कर द‍िया। अगर क‍िसी को भी उस वीड‍ियो से नुकसान हुआ है, उसका द‍िल दुखा है तो उसके ल‍िए हम सॉरी बोलते हैं।''

    यूट्यूबर शादाब जकाती ने एक वीड‍ियो बनाया, ज‍िसमें उन्‍होंने एक बच्‍ची को भी रखा है। दुकानदार की भूम‍िका में शादाब बच्‍ची से च‍िप्‍स और ब‍िस्‍क‍िट के पैसे मांगते हैं तो बच्‍ची कहती है उसकी मां पैसे देगी। बच्ची के जाने के बाद शादाब कहता है कि अगर यह बच्ची इतनी खूबसूरत है तो इसकी मां कितनी खूबसूरत होगी। इसी वीड‍ियो को लेकर व‍िवाद बढ़ गया। 

     

    शादाब के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जानकारी के मुताब‍िक, सोशल एक्टिविस्ट पुलिस से शिकायत की थी, ज‍िसके बाद मेरठ के इंचोली थाना पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार कर लिया। पुल‍िस ने शादाब को कोर्ट में पेश क‍िया, जहां से उन्‍हें जमानत म‍िल गई है।