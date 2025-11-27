ड‍िज‍िटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। Shadab Jakati News: 'दस रुपये का ब‍िस्‍क‍िट क‍ितने का है जी', से फेमस हुए यूट्यूबर शादाब जकाती को वल्‍गर कंटेंट बनाने के आरोप में ग‍िरफ्तार कर लि‍या गया था। पुल‍िस ने शादाब को कोर्ट में पेश क‍िया, जहां से उन्‍हें जमानत म‍िल गई है। जमानत म‍िलने के बाद वह मीड‍िया के सामने आए और वीड‍ियो के बारे में सफाई भी दी।

शादाब जकाती ने मीड‍िया के सामने बयान देते हुए कहा, ''वीड‍ियो मैं अपनी बच्‍ची को लेकर बनाई थी, उस वीड‍ियो में मैंने बस इतना बोला है क‍ि आप इतनी क्‍यूट हैं, प्‍यारी बच्ची हैं या खूबसूरत हैं तो आपकी मां भी इतनी खूबसूरत होंगी। उस वीड‍ियो में तो मैंने तारीफ की है। कोई बुराई वाली बात मुझे नहीं लगी थी। मैंने सोच समझकर वीड‍ियो डाली थी, लेक‍िन बाद में मैंने उसे ड‍िलीट कर द‍िया। अगर क‍िसी को भी उस वीड‍ियो से नुकसान हुआ है, उसका द‍िल दुखा है तो उसके ल‍िए हम सॉरी बोलते हैं।''