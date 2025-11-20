मेरठ में खड़ी स्कॉर्पियों में तेज रफ्तार स्कूटी ने मारी टक्कर, चालक की मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर के शिव चौक पर तेज रफ्तार एक स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी स्कार्पियों से टकरा गई। इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे स्वजन बिना कार्रवाई के शव अपने साथ ले गए। थाने पर कोई तहरीर नहीं दी है।

बुधवार दोपहर शिव चौक के किनारे एक स्कार्पियो खड़ी थी। कैंट अस्पताल की ओर से गगन एन्कलेव निवासी अशोक गाजियाबाद आ रहे थे। सामने से आ रही एक कार से बचने के प्रयास में अशोक स्कूटी से नियंत्रण खो बैठा और स्कार्पियों के पिछले हिस्से से जा टकराया। अशोक सिर स्कार्पियों से टकराया।