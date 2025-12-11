Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतनी गोली मारेंगे... स्कूल संचालक और रालोद के प्रदेश महासचिव से मांगी दस लाख की रंगदारी

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    मेरठ में स्कूल संचालक और रालोद महासचिव से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। बदमाशों ने धमकी भरे ई-मेल में हथियार और ऑडियो क्लिप भेजी है, जिसमें पैसे न दे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्कूल संचालक से मांगी रंगदारी (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। स्कूल संचालक को धमकी भरे तीन ई-मेल भेजकर बदमाशों ने शिक्षक जगत सनसनी फैला दी। बदमाशों ने ई-मेल के जरिये स्कूल संचालक से दस लाख की रंगदारी मांगी है। खाता नंबर में रकम नहीं डालने पर धमकी दी कि इतनी गोली मारेंगे, समझ में तेरे आवे नहीं। तेरी सारी जन्मकुंडली निकलवा चुके है। ई-मेल में एक धमकी भरा आडियो क्लिप और हथियारों के फोटो भी अटैच किए गए है। धमकी भरे तीन ई-मेल देखकर स्कूल संचालक ने मामले की जानकारी नौचंदी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने ई-मेल के आधार पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
    शास्त्रीनगर के के-ब्लाक में कंवल जीत सिंह परिवार के साथ रहते हैं। कंवल जीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव और कई शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हैं। शास्त्रीनगर के जी-ब्लाक में द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल हैं।
    बुधवार की शाम को कवल जीत सिंह ने अपना ई-मेल चेक किया। देखा गया कि बुधवार की सुबह 9:53, 9:55 और 9:57 पर तीन ई-मेल आए हुए थे। उक्त ई-मेल में एक आडियो क्लिप और हथियारों के फोटो थे।
    आडियो क्लिप के माध्यम से कवल जीत सिंह से दस लाख की रंगदारी की मांग की गई। साथ ही कर्नाटका बैंक का एक खाता नंबर भी दिया था। उक्त खाते में रकम डलवाने को कहा गया था। रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी भी दी गईं थी।
    ई-मेल पढ़कर ही कंवल जीत सिंह का पूरा परिवार दहशत में आ गया।
    बदमाशों ने ई-मेल में यह भी लिखा था कि पुलिस को सूचना देने पर ट्रेलर जल्दी दिखा देंगे। इसलिए पूरा परिवार बुधवार को रातभर असमंस में रहा। गुरुवार की सुबह कवल जीत सिंह व्यापारी नेता जीतू नागपाल को मामले की जानकारी दी।
    तब व्यापारी के साथ मिलकर नाैचंदी थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर सर्विलांस सेल से मामले की जांच शुरू करा दी।
    देखा जा रहा है कि उक्त ई-मेल किस आइपी एड्रस से आया था। घटना के बाद व्यापारी नेता जीतू नागपाल और समाजसेवी जूही त्यागी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था का हाल देखिए, रंगदारी मांगना भी कितना हाईटेक हो गया है। बदमाश ई-मेल भेजकर रकम मांग रहे है। पूरा परिवार दहशत में है। उसके बाद भी पुलिस अभी तक ई-मेल भेजने वाले गिरोह के रे में जानकारी नहीं जुटा पा रही है।
    एसएसपी डा. विपिन ताडा ने कहा कि स्कूल संचालक को आए धमकी भरे ई-मेल की जांच में सर्विलांस की टीम को लगा दिया है। आडियो और हथियारों के फोटो से भी ई-मेल की जानकारी जुटाई गई है। बैंक खाते से भी पुलिस को कुछ जानकारी मिली है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।



    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें