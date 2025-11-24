स्कूली बच्चे कर रहे एसआइआर का काम ...गलती हुई तो कौन होगा जिम्मेदार

जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन के कर्मचारियों के साथ-साथ यह काम अब स्कूली बच्चों भी करे रहे हैं। रविवार को सदर तहसील के हाल में एसडी इंटर कालेज सदर समेत कई स्कूलों के बच्चों को बुलाकर डाटा एंट्री का काम कराया गया। बीएलओ उन्हें भरे हुए एसआइआर फार्म बाहर से लाकर दे रहे हैं। बच्चे उन्हें निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। सवाल यह है कि यदि बच्चों ने नाम व पते या फिर अन्य कालम में कोई गलती कर दी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा।

बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) घर-घर से गणना पत्र एकत्रित करके तहसील सदर में ला रहे हैं। यहां पर बैठे अलग-अलग स्कूलों के 15 से 20 बच्चे इन फार्म को आनलाइन अपलोड कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे अपना ही मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें केवल सरकारी वाईफाई कनेक्शन दिया गया है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर ये बच्चे मतदाताओं के फार्म को अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करते हुए बच्चे यदि बीएलओ से कुछ पूछ रहे हैं तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में यदि इन स्कूली बच्चों से आनलाइन फार्म भरने में गड़बड़ी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इस बारे में कोई स्पष्ट बताने को तैयार नहीं है।