Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Saurabh Rajput Murder Case : मुस्कान की बेटी से मिलना चाहता है साहिल...जेल प्रशासन ने किया इन्कार

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एस एसआई कर्मवीर की गवाही पूरी हो गई है। आरोपी मुस्कान ने जमानत लेने से इन्कार कर दिया है। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एस एसआई कर्मवीर की गवाही पूरी हो गई है। आरोपी मुस्कान ने जमानत लेने से इन्कार कर दिया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में गुरुवार को एसएसआइ कर्मवीर की गवाही पूरी हो गई। नौ दिसंबर को इंस्पेक्टर के बयान होंगे। इसके बाद मुकदमे में चार्ज बनेगा। उधर, बेटी को जन्म देने के बाद मुस्कान ने जेल प्रशासन से जमानत के लिए अधिवक्ता लेने से इन्कार कर दिया। तर्क दिया कि जमानत मिलने के बाद भी बाहर कहां रहेगी, जब परिवार ने नाता तोड़ लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंदन से 24 फरवरी को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ ने 25 फरवरी को बेटी पीहू और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया था। तीन मार्च को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। उसके बाद शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था। वहां से आरोपित हिमाचल घूमने चले गए थे। 17 मार्च को वहां से लौटे। उसके बाद 18 मार्च को पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा। तब पुलिस ने आरोपित मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया था। हाल में मुकदमे का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की अदालत में चल रहा है।

    ट्रायल में मुकदमे के वादी मृतक सौरभ के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, बर्तन व्यापारी राकेश, नीला ड्रम विक्रेता सैफुद्दीन, बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान करने वाले आशु, दवा लिखने वाले डा. अरविंद कुमार देशवाल, दवा देने वाले उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक, पंचनामा भरने वाले दारोगा धर्मेंद्र गौड़ समेत पोस्टमार्टम करने वाले डा. दिनेश सिंह चौहान, कैब चालक अजब सिंह समेत 36 लोगों की गवाही हो चुकी है। गुरुवार को दारोगा कर्मवीर की गवाही भी पूरी हो चुकी है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि बेटी होने के बाद मुस्कान के सामने जमानत के लिए वकील देने की बात कही गई थी। मुस्कान ने वकील लेने से इन्कार कर दिया।

    मुस्कान के स्वजन ने घर पर फिर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर
    सौरभ हत्याकांड की आरोपित पत्नी मुस्कान की करतूत ने उसके पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसके मां-बाप के सामने अब पेट भरने के भी लाले पड़ गए हैं। करीबियों, रिश्तेदारों व दोस्तों ने दूरी बना ली है। कारोबार ठप हो गया है, छोटी बेटी ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके पास भी अब पढ़ने को बच्चे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में माता-पिता ने स्वजन संग मेरठ से विदाई का मन बना लिया है। मुस्कान की बड़ी बेटी भी अपने नाना-नानी के साथ ही रहती है। गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर चस्पा कर दिया है। दूसरी ओर, सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि जिस घर पर मुस्कान के मां-बाप ने पोस्टर लगाए हैं। इस मकान को बनाने में सौरभ के रुपये लगे थे। एसपी सिटी ने बताया कि मुस्कान के पिता ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाया है। उनकी सौरभ हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं है। संपत्ति बेचने व रखने का उनका अपना अधिकार व सोच है। पुलिस इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

    साहिल ने मुस्कान की बेटी से मिलने की जताई इच्छा
    जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला कारागार में बंद साहिल ने मुस्कान की नवजात बेटी से मिलने की इच्छा वरिष्ठ जेल अधीक्षक से जताई है। जेल प्रशासन ने उसके आग्रह को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कहा कि साहिल और मुस्कान केवल वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान एक दूसरे को देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुस्कान जिस बैरक में बंद है, उसमें चार अन्य महिला बंदी है। उन्होंने बताया कि मुस्कान अब पूजा-पाठ व अपनी बच्ची की देखभाल में ज्यादा समय बिताती है।