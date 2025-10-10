ड्रम के अंदर चार टुकड़ों में था शव, सौरभ हत्याकांड को लेकर कोर्ट में दारोगा ने क्या-क्या बताया?

जारगण संवाददाता, मेरठ। शहर के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट में पंचनामा भरने वाले दारोगा धर्मेंद्र गोड के बयान दर्ज हुए। दारोगा ने बताया कि ड्रम के अंदर चार टुकड़ों में शव मिला था। शव की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान की जा सकती थी। शव के पास से हत्या में प्रयोग की गई छूरी भी बरामद की गईं थी। ड्रम और सीमेंट को कटर मशीन से काटा गया था। उस समय पोस्टमार्टम हाउस पर लोगों की भीड़ जमा हो गईं थी। घटना को देखकर सभी हत्यारोपितों से नफरत कर रहे थे।



ब्रह्मपुरी की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने 2016 में इंद्रानगर निवासी सौरभ से प्रेमविवाह किया था। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। उसी बीच मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साहिल शुक्ला निवासी ब्रह्मपुरी से हुई। सौरभ लंदन चला गया और साहिल और मुस्कान एक दूसरे के करीब आ गए।

24 मार्च को सौरभ के भारत पहुंचने के बाद तीन मार्च की रात को उसके कोफ्ते की सब्जी में नशे की दवाई मिलाकर पिलाई। उसके बाद साहिल और मुस्कान ने सौरभ की चाकू से हत्या कर दी। सिर और दोनों हाथ के साथ शरीर को ड्रम के डालकर ऊपर से सीमेंट लगाकर सील कर दिया था। उसके बाद दोनों शिमला, मनाली और कसोल घूमने चले गए।

लौटने के बाद ही मुस्कान ने हत्याकांड से पर्दा उठाया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस ने मुकदमे में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। हाल में मुकदमा ट्रायल पर चल रहा है। शुक्रवार को पंचनामा भरने वाले दारोगा धर्मेंद्र गोड के कोर्ट में बयान दर्ज हुए।