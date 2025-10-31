नीले ड्रम वाला मामला : डाक्टर ने दी गवाही-सौरभ के शव के मिले थे चार टुकड़े... धड़ से गर्दन थी अलग

जागरण संवाददाता, मेरठ। जनमानस को झकझोर देने वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत अब निर्णय के करीब पहुंच गया है। सौरभ का पोस्टमार्टम करने वाले डा. दिनेश सिंह की गुरुवार को अदालत में गवाही हुई। हत्या में इस्तेमाल किए चाकू को देख डाक्टर ने अदालत के सामने बताया कि इससे गर्दन और हाथ कटना संभव है।

उन्होंने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम में सौरभ के शव के चार टुकड़े मिले थे। धड़ से गर्दन अलग थी। दोनों हाथ काटे हुए थे। तीन मार्च की रात को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या कर शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था। वारदात को सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेम साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अंजाम दिया था। हत्या करने के बाद दोनों ही हिमाचल घूमने चले गए थे। 17 मार्च को लौटने के बाद ड्रम को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। तब 18 मार्च को पूरे मामले से पर्दा उठ गया।