    Saurabh Murder Case: 14 दिनों के हिमाचल टूर को कैब चालक ने 5 घंटे में अदालत के सामने किया बयां, बोला- मुस्कान...

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:47 PM (IST)

    मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में कैब चालक अजब सिंह ने अदालत में गवाही दी। उन्होंने बताया कि कैसे आरोपी मुस्कान और साहिल 14 दिनों के हिमाचल टूर पर गए थे, जहाँ वे पब में मौज-मस्ती करते थे। मुस्कान अपनी निजी बातें करती थी और बेटी को वीडियो कॉल करती थी। हत्या के बाद वे घूमने गए थे, जिसका खुलासा बाद में हुआ।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड का मामला अदालत में ट्रायल पर चल रहा है। शुक्रवार को कैब चालक अजब सिंह की गवाही पूरी हो गई। पांच घंटे में अजब सिंह ने हत्यारोपित मुस्कान और साहिल की 14 दिनों की यात्रा का हर पहलू बयां किया। उसने बताया कि मुस्कान गाडी से नीचे उतरकर अपनी निजी बातचीत करती थी।

    बेटी को वीडियो काल कर बोतली थी कि कुछ देर में पापा से बात करा देगी। इतना ही नहीं अजब सिंह ने कई पब के नाम भी अदालत को बताए है। बताया कि रोजाना एक शराब की बोतल मंगाकर पीते थे। उसके बाद पंप में डांस करते थे। कसोल के पब में ही उन्होंने होली भी खेली थी।

    तीन मार्च की रात को ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर निवासी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। शव को चार टुकड़े में बांट कर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। उसके बाद मुस्कान और साहिल कैब चालक अजब सिंह के साथ हिमचाल टूर पर निकल गए थे।

    शुक्रवार को अजब सिंह की कोर्ट में गवाही थी। दोपहर को 12 बजे गवाही शुरू हो गई। शाम पांच बजे तक चलती रही। अजब सिंह ने साहिल और मुस्कान के 14 दिनों के टूर के हर पहलू को अदालत में पांच घंटे में बेबांकी तरीके से रखा है। उसने बताया कि टूर पर शिमला, मनाली और कसोल लेकर गया था।

    उसकी कंपनी को मुस्कान ने आनलाइन 54 हजार रुपये का भुगतान किया था। कहा कि जब भी मुस्कान के फोन पर किसी का काल आता था, वह कार से दूर जाकर बात करती थी। बताया कि कसोल में मुस्कान ने साहिल का जन्मदिन भी मनाया था। बाद में जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, तब चालक को ज्ञात हुआ कि मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल के साथ घूमने गई थी।

    कुल 36 गवाहों में से कई अहम गवाहों-मृतक के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज कराने वाले हेडमोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, उसके दोस्त, चाकू-छुरी विक्रेता, नीला ड्रम बेचने वाला दुकानदार, ड्रम काटने वाला मजदूर, पोस्टमार्टम टीम सहित कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं।