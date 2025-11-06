पति के शव से लिपटकर खूब रोई थी अंजलि...अब कबूला-प्रेमी से कराई थी पति की हत्या

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। चर्चित सौरभ हत्याकांड में पत्नी मुस्कान ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की थी। यहां भी पति की हत्या में पत्नी का ही हाथ था। परीक्षितगढ़ पुलिस ने अगवानपुर में युवक की गोली मारकर हुई हत्या का गुरुवार को राजफाश कर दिया। पत्नी ने ही षड़यंत्र रचकर प्रेमी से पति की हत्या कराई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह करीब डेढ़ साल से प्रेमी से अवैध संबंधों में थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पूर्व पूछताछ में हत्यारोपित ने बताया कि फोन काल कर उसे बुलाया और तीन गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी डा. विपिन ताड़ा के समक्ष भी दोनों अपराध कबूल किया।



परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर निवासी 28 वर्षीय राहुल पुत्र टेकचंद एक नंबर की रात करीब आठ बजे अचानक लापता हो गया था। दूसरे दिन उसका शव खूंटी संपर्क मार्ग पर पड़ा मिला था। उसे तीन गोली दो सीने में और एक पीठ में मारी थी। हत्यारोपित की गिरफ्तारी को घंटों हंगामा हुआ था और शव भी नहीं उठने दिया था। एसपी देहात अभिजीत कुमार के जल्द केस का राजफाश के आश्वासन पर पुलिस ने शव मर्चरी भेजा था।

फारेंसिक व सर्विलांस टीम भी घटना स्थल पर पहुंची थी और साक्ष्य कब्जे में लिए थे। युवक के मोबाइल सीडीआर में सेकंड लास्ट काल करीब आठ बजे से पहले की गांव के ही अजय कुमार पुत्र हुकम सिंह की निकली थी। थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार राय ने बताया कि इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अजय को नीमका नहर पुल से अंजलि के साथ गुरुवार तड़के चार बजे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अजय ने कुछ ना-नुक्कर के बाद यह कबूला कि अंजलि से वह करीब डेढ़ साल से संबंधों में था। उसके पति की नामौजूदगी में वह घर पर आता जाता था।

एक दिन राहुल ने उन्हें देख लिया तो विरोध खड़ा कर दिया था। उसने अंजलि से मारपीट भी की थी। उधर, अंजलि भी प्रेम में बाधा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए उस पर दबाव बनाने लगी। इसी के तहत दोनों ने मिलकर षडयंत्र रच दिया। एक नंवबर रात आठ बजे उसने फोन काल कर राहुल को गांव के बाहर मंदिर पर संबंधों को निपटाने के लिए बुलाया था। जहां दोनों के बीच विवाद हुआ, इसी बीच राहुल का फोन आ गया। इसी बीच उसने मौका पाकर तमंचे से एक गोली उसके सीने में मार दी। जब वह भागने लगा तो दूसरी गोली पीछे से पीठ में मारी। जिसमें वह नीचे गिर गया।

तीसरी गोली फिर सीने से तमंचा सटाकर मारकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी अंजलि ने भी अजय से अवैध संबंधों की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उसे पता लगने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा व तीन कारतूस बरामद कर दोनों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया।



ओयो होटल था दोनों के मिलने की मुफीद जगह

राहुल से अंजलि के तीन बेटे हैं। तीनों बच्चों की उम्र 5, 3 और दो वर्ष है। इसके बावजूद अंजलि का दिल पड़ोसी अजय पर आ गया। राहुल खेती बाड़ी व पशुपालन करता था, जबकि अजय आवारा किस्म का था और मौजमस्ती करता था। दोनों का मुफीद स्थान ओयो होटल था। अजय ही अंजलि को रास्ते में से पिकअप कर लेकर होटल पहुंच जाता था।

कस्बा व मेरठ में भी शापिंग को दोनों साथ गए थे। इन्हीं सभी को कारण बताते हुए वह प्रेमी संग साथ रहने पर अड़ी थी। जिसका राहुल विरोध करता था।

पति के शव से लिपटकर खूब रोई थी अंजलि, बेहोश होने का भी किया था नाटक

प्रेमी ने अंजलि को राहुल की हत्या करने की जानकारी कुछ देर बाद ही दे दी थी। इसके बाद वह अपने बचाव में लग गई और पहले पति के गायब होने की सूचना घर वालों को दी। उसके बाद खोजबीन का नाटक किया गया गया। सुबह जैसे ही शव मिला तो वह भी वहां पहुंच गई ओर शव से लिपटकर खूब रोई व कई बार बेहोश होने का दिखावा भी किया था।