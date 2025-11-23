सर्दी का उपहार-रेस्तरां भी तैयार... पालक पनीर-सरसों का साग, स्नेक्स-ड्रिंक और नमक वाली चाय

जागरण संवाददाता, मेरठ। सर्दी का मौसम हेल्दी होता है। इसमें हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना मिलता है। शहर के रेस्तरां भी ग्राहकों को सर्द मौसम में खास खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। इनमें सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड और गाजर का हलुआ जैसे देशी व्यंजन हैं जो नाम लेते ही मुंह में पानी ला देते हैं वहीं विभिन्न देशों के वेज और नानवेज व्यंजन और पेय पदार्थ भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आइये जानते हैं शहर के प्रमुख होटल और उनमें संचालित होने वाले रेस्तरां में उपलब्ध सर्दी के विशेष व्यंजनों के बारे में...

खूब पसंद किया जा रहा ओलिविया का पालक पनीर

सिविल लाइन स्थित ओलिविया रेस्तरां में सर्दी के मौसम में विशेष रूप से पालक पनीर की सब्जी तैयार की जाती है। जिसका लोग इंतजार करते हैं। रेस्तरां मालिक अभिजीत ने बताया कि रेस्तरां में पालक पनीर और कोन पालक पनीर तैयार किया जाता है। जिसे पसंद करने वाले ग्राहकों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। सर्दी शुरू होते ही इसकी बिक्री शुरू हो गई है। इसे गरमागरम चपाती, नान और परांठे के साथ परोसा जाता है। इसकी कीमत 345 रुपये प्लेट रखी गई है।

कश्मीरी, टर्किश, कैरेबियन स्नेक्स और ड्रिंक से भगा रहे सर्दी

दिल्ली बाईपास स्थित होटल ब्रावुरा गोल्ड रिजार्ट के रेस्तरां फ्रीगोस गोरमेट में सर्दी के मौसम में रोजाना अलग अलग थीम पर स्पेशल स्नेक्स और ड्रिंक उपलब्ध कराई जाती हैं। रेस्तरां के प्रबंधक रोहित कुमार के मुताबिक यहां कश्मीरी, टर्किश और कैरेबियन समेत कई थीम पर स्नेक्स और ड्रिंक उपलब्ध हैं। कश्मीरी थीम में मोटे अनाज से तैयार होने वाली हरीशा, सर्दी से बचाने वाला काहवा और नून चाय (नमक वाली चाय) शामिल है। टर्किश थीम में नानवेज और वेज ग्रिल स्नेक्स शामिल हैं। जबकि केरेबियन थीम में वार्म वाइन सरगेनिया दी जाती है। यूरोप में इसका चलन है। इसे सांगरी कहते हैं। जिसमें अल्कोहल को खड़े मसालों के साथ पकाया जाता है। जमाइकन चिकन भी इस थीम में शामिल है। सर्दी में कई प्रकार के सी फूड भी रेस्तरां में परोसे जाते हैं।

राजस्थानी थाली में आ गई बाजरे की खिचड़ी, प्याज की कचौरी

दिल्ली रोड पर रिठानी के पास स्थित रेस्तरा राजसी घूमर राजस्थानी थाली के लिए प्रसिद्ध है। रेस्तरां के मालिक दिव्यांश पाराशर ने बताया कि सर्दी में विशेष राजस्थानी थाली में बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, प्याज की कचौरी और गाजर का देशी घी का हलुआ शामिल है। थाली में 24 प्रकार के खाद्य पदार्थ रहते हैं। हरी सब्जियों के सूप भी सर्व किए जाते हैं। इस थाली की कीमत 399 रुपये है।

कैफे ट्रीट रेस्तरां में मिलेगा सरसों का साग, मक्के की रोटी

दिल्ली रोड पर हापुड़ बाईपास के पास होटल हाईफन का रेस्तरा कैफे ट्रीट सर्दी में पुराना भारतीय भोजन उपलब्ध कराता है। महाप्रबंधक मुकेश सिंह बताते हैं कि रेस्तरां में सरसों का साग, मक्के की रोटी, मक्खन और गुड़ दिया जाता है। इसके साथ देशी घी से तैयार गाजर का हलुआ भी डिमांड में है। मेथी और पालक की सूखी सब्जियां और मेथी के परांठे भी ग्राहकों की मांग पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।