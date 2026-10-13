मेरठ में मां के निधन के बाद लेखपाल बेटे की भी मौत, दो दिन में दो अर्थियां; सदमे में बिगड़ी थी तबीयत

जागरण संवाददाता, मेरठ। सरधना में स्थित सासियान कालोनी में मां की के अंतिम संस्कार कर घर लौटे जवान बेटे की तबीयत खराब हो गई। स्वजन ने उसको मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां रविवार की दोपहर को उसकी मौत हो गई। दो दिन में मां बेटे की मौत से स्वजन मे कोहराम मच गया। स्वजन को रो-रो कर बुरा हाल है। रविवार देर शाम शव गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

यह है पूरी घटना जानकारी के अनुसार सरधना की सासियान कलोनी में रामपाल सिंह का परिवार रहता है। रामपाल सिंह की 80 वर्षीय पत्नी टीला लंबे समय से बीमार चल रही थी। शनिवार को उनका टीला की निधन हो गया।

स्वजन ने शनिवार की शाम करीब साढ़े सात बजे गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मां की मौत की सूचना पर बिजनौर तहसील में तैनात लेखपाल बेटा सोनू (32) भी पहुंच गया। शव यात्रा में शामिल होने के बाद शाम को जैसे ही साेनू घर पर लाैटा तो उसकी अचानक तबियत बिगड़ गई।