बुझ गया घर का इकलौता चिराग, जिम की एनिवर्सरी की पार्टी में बेंगलुरु के ट्रेनर की पीट-पीटकर हत्या

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। केम्पापुरा के एक फ्लैट में प्रशिक्षकों के एक समूह के बीच झगड़े के बाद 25 साल के जिम ट्रेनर की प्रशिक्षक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यहां जिम की पहली वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा था।

पुलिस ने मौत के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान एम नंदन के रूप में हुई है जो जक्कुर लेआउट का निवासी था। नंदन की मां मंजुला द्वारा दायर शिकायत में नामित आरोपी विश्वनाथ, 22, शरथ, 27, निशांत, 24 और अनुश हैं।

राजमिस्त्री का काम करते हैं नंदन के पिता नंदन अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था और उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। नंदन पिछले एक साल से सहकारनगर में मासिव फिटनेस में जिम ट्रेनर था। शिकायत के अनुसार, जिम समारोह समाप्त होने के बाद नंदन तीन आरोपियों के साथ विश्वनाथ के अधीन ट्रेनी अनूश के आवास पर गया। अनुष हेब्बल के पास केम्पापुरा में एक फ्लैट (प्रेस्टीज मिस्टी वाटर्स अपार्टमेंट) में रहता है।

पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज मंजुला ने आरोप लगाया कि विश्वनाथ, शरथ, निशांत और अनुष झगड़े और हमले में शामिल थे, जिसके कारण उनके बेटे की मौत हो गई। मारपीट के दौरान विश्वनाथ और शरथ भी घायल हो गए। बीएनएस की धारा 103 के तहत अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया और सहायक पुलिस आयुक्त (संपिगेहल्ली उप-मंडल) चंदन कुमार की देखरेख में जांच चल रही है।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) जीके मिथुन कुमार ने कहा, "विश्वनाथ अनुश का प्रशिक्षक था। अनुष के घर पर मृतक नंदन पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या व्यक्तिगत कारणों से हुई प्रतीत होती है। तीन आरोपी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के सही कारण का पता लगाने के लिए उनसे विस्तार से पूछताछ की जा रही है।"

जिम में आयोजित की गई पार्टी पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने शराब का सेवन किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिम की सालगिरह के जश्न के दौरान प्रशिक्षकों और ग्राहकों को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसके बाद जिम में एक पार्टी आयोजित की गई।

अनुष के घर लौटने के बाद अन्य प्रशिक्षकों ने उनसे अगली सुबह तक उन्हें अपने घर पर रहने देने के लिए कहा। हालांकि अनुष ने शुरू में इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर उसे रहने की अनुमति देने के लिए मना लिया।

इसके बाद अनुष अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि नंदन और गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी हॉल में ही रहे और पार्टी करते रहे। 4 अक्टूबर को सुबह 3.30 से 4 बजे के बीच उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया और इसने हिंसक रूप ले लिया। अधिकारी ने कहा कि समूह ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर हमला किया, जिसके दौरान बाथरूम का दर्पण और हैंडवॉश बेसिन क्षतिग्रस्त हो गया।

नंदन के शरीर पर कई चोटें आईं। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि उसे कई चोटें लगी थीं और ऐसा लगता है कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस को शक है कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने पार्टी के दौरान ड्रग्स का भी सेवन किया होगा। मेडिकल जांच के लिए उनके नमूने एकत्र कर लिए गए हैं और पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। कमरे में सो रहे अनुश ने पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 10.30 बजे उठा और उसने नंदन को बेहोश पाया, उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर को वीडियो कॉल किया और उनके सुझाव पर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और नंदन को पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सुबह करीब 11.30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।