कृपाओं की माता का तीर्थयात्रा महोत्सव 30 से....तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप

जागरण संवाददाता, सरधना : कस्बे में स्थित एतिहासिक चर्च में तीस अक्टूबर से कृपाओं की माता का तीर्थयात्रा महोत्सव ध्वजारोहण के साथ शुरू हो जाएगा। जिसके चलते चर्च में तैयारियां शुरू हो गई है। शनिवार को पुताई का अधिकांश कार्य पूरा होने के बाद चर्च परिसर में टेंट का भी सामान पहुंच गया।

चर्च के फादर मार्टिन रावत ने बताया कि चर्च परिसर में आने वाली तीस अक्टूबर को शाम चार बजे ध्वजारोहण के साथ कृपाओं की माता का तीर्थयात्रा महोत्सव शुरू हो जाएगा। इसके बाद आठ नवंबर तक चर्च के गिरजाघर में माला विनती एवं मिस्सा बलिदान सहित विशेष प्रार्थना होगी। आठ नवंबर यानि शनिवार सुबह छह बजे, दस बजे एंव शाम को चार बजे पवित्र मिस्सा बलिदान होगा। इसके बाद छह बजे पंजाबी में पवित्र मिस्सा बलिदान और आठ बजे प्रार्थना सभा होगी।