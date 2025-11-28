Language
    यूपी के इस शहर में पहली बार होगी संतोष ट्रॉफी, जिला पुटबाल संघ को मिली ग्रुप-बी के मैचों की मेजबानी

    By Amit Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:10 AM (IST)

    इस बार संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का रोमांच मेरठ में भी देखने को मिलेगा। पहली बार मेरठ को मैचों की मेजबानी का मौका मिला है। जिला फुटबॉल संघ के अनुसार 14 से 20 दिसंबर तक परतापुर बाईपास स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के मैदान में मैच आयोजित किए जाएंगे।    

    जागरण संवाददाता, मेरठ। फुटबाल की सबसे प्रतिष्ठित ट्राफी में से एक संतोष ट्राफी का रोमांचक इस बार मेरठ के फुटबाल प्रेमियों को भी देखने को मिलेगा। संतोष ट्राफी के मैचों की मेजबानी का अवसर पहली बार मेरठ को भी मिला। जिला फुटबाल संघ की ओर से 14 से 20 दिसंबर तक परतापुर बाईपास स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के फुटबाल मैदान पर आयोजित किया जाएगा।

    इसमें संतोष ट्राफी के ग्रुप-बी के मैच मेरठ में होंगे। इस ग्रुप में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ की टीमें खेलेंगी। 14 दिसंबर से टीमों का आगमन होगा।

    पहला मैच 16 दिसंबर को होगा। जिला फुटबाल संघ के सचिव ललित पंत ने बताया कि मेरठ में बढ़ते फुटबाल खिलाड़ी और सुविधाओं को देखते हुए यह अवसर प्रदान किया गया है। इसके आयोजन से यहां के खिलाड़ियों को भी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को करीब से देखने, खेलने और सीखने को मिलेगा।

    खिलाड़ियों की होती है ट्रायल प्रतियोगिता

    संतोष ट्राफी के लिए उत्तर प्रदेश फुटबाल संघ की ओर से प्रदेश के फुटबाल खिलाड़ियों की ट्रायल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह ट्रायल प्रतियोगिता भी सुभारती के फुटबाल मैदान पर ही गुरुवार को शुरू हुई। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 85 फुटबालर हिस्सा लेने मेरठ पहुंचे हैं। शुक्रवार को ट्रायल के दूसरे दिन अंतिम से प्रदर्शन के आधार पर 30 से 35 खिलाड़ियों का चयनित किया जाएगा।

    इन चयनित खिलाड़ियों के लिए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 29 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा। इस 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम रूप से 22 खिलाड़ियों का चयन संतोष ट्राफी टीम में प्रतिभाग के लिए चुना जाएगा। वही टीम उत्तर प्रदेश की ओर से संतोष ट्राफी में खेलेगी।