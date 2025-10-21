कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ने के बाद संजीव बालियान एक बार फिर चर्चा में, 53 साल की उम्र में करने जा रहे हैं ये काम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान कानून की पढ़ाई पढ़ेंगे। इसके लिए उन्होंने श्रीराम कालेज आफ ला में एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है। मूल रूप से गांव कुटबी के रहने वाले डा. संजीव बालियान ने इंटरमीडिएट चौधरी छोटूराम इंटर कालेज सर्कुलर रोड से की है। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह हरियाणा चले गए थे।

कृषि विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारक डा. बालियान अब कानून की पढ़ाई करेंगे। श्रीराम कालेज आफ ला में प्रथम वर्ष में उन्होंने प्रवेश लिया है। बता दें कि डा. बालियान वर्ष 2014 और 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा से सांसद रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्ष 2014 और 2019 में रहे मुजफ्फरनगर से सांसद वर्ष 2014 में उन्होंने पूर्व सांसद कादिर राना और वर्ष 2019 में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह को शिकस्त दी थी। हालांकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वह सपा सांसद हरेंद्र मलिक से हार गए थे। उधर, डा. संजीव बालियान ने बताया कि सांप्रदायिक दंगों के मामले में कोर्ट कचहरी में आना जाना रहा। किसी बीच मन में कानून की पढ़ाई करने का विचार आया। इसी के चलते एलएलबी में दाखिला लिया है। राजनीति के साथ मन लगाकर एलएलबी करेंगे। भविष्य में जरूरत पड़ी तो वकालत भी कर सकते हैं।