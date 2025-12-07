Language
    क्या आपका समर्थ पोर्टल पर Login नहीं!... यदि हां, तो जल्द बना लें, अन्यथा होगी यह दिक्कत

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करना अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, तो जल्द करें अन्यथा आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह पोर्टल ...और पढ़ें

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय । (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस वर्ष 2025-26 में समर्थ पोर्टल के जरिए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अब समर्थ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से लागिन करना होगा। इस लागिन प्रक्रिया में छात्रों को एनरोलमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी।

    एनरोल नंबर से लागिन प्रक्रिया पूरी करने वाले विद्यार्थी ही अपना परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इसलिए हर विद्यार्थी जिन्होंने इस वर्ष विश्वविद्यालय परिसर के विभागों और संबद्ध कालेजों में प्रवेश लिया है, वह समर्थ पोर्टल पर अपना लागिन करना सुनिश्चित करें। जिन छात्रों के पास अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं है वह कालेजों व विभागों से लेकर लागिन प्रक्रिया पूरी कर लें जिससे परीक्षा फार्म भरते समय कोई परेशानी न हो।
    समर्थ पोर्टल पर छात्रों के एनरोलमेंट लागिन में विशेष ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिन कालेजों या विभागों ने छात्रों के विषय समर्थ पोर्टल पर आवंटित नहीं किए होंगे, उन कालेजों के वह छात्र समर्थ पर लागिन नहीं कर सकेंगे। इसलिए छात्रों की लागिन सुनिश्चित कराने के लिए कालेजों को सबसे पहले छात्रों के विषम आवंटित करने होंगे।

    जल्द खुलेंगे प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म, कर लें लागिन छात्र
    विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार समर्थ पोर्टल पर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म जल्द खुलेंगे। परीक्षा फार्म खुलने से पहले सभी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अपने एनरोलमेंट लागिन प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। विश्वविद्यालय की ओर से समर्थ पोर्टल पर एनरोलमेंट लागिन प्रक्रिया भी जारी की गई है जिसे देखकर विद्यार्थी लागिन कर सकते हैं। यह व्यवस्था केवल शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए ही लागू कर गई है। सत्र 2024-25 या उससे पहले प्रवेश ले चुके छात्रों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं है।