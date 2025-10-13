Saharanpur News : पुलिस के हत्थे चढ़े वाहन गिरोह के चार सदस्य, चेन लूटने वाली दो महिलाएं भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार कर राजफाश किया। आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने दो स्कूटी, बाइक और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। पकड़े गए बदमाश जनपद के अलावा अंबाला और शामली में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।

पुलिस लाइन स्थित सभागार में सीओ द्वितीय मनोज कुमार यादव ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि सदर बाजार थाना सर्किट हाउस रोड पर छोटी लाइन के पास कुछ युवक बैठे हुए थे। मौके पर पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपितों में गलीरा रोड स्थित नंद वाटिका निवासी अजीत, जो कि मूलरूप से पंजाब के जालंधर जिला के बहादुर कालोनी का रहने वाला है। इसके अलावा फतेहपुर जट निवासी मनोज, बाबर अली और एकता कालोनी निवासी साहिल उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। आरोपित साहिल उर्फ सोनू और बाबर अली के खिलाफ अलग-अलग थाने में केस दर्ज है। आरोपित अंबाला, शामली और सहारनपुर में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। बाबर अली पर जालसाजी के मामले दर्ज हैं, जबकि साहिल के खिलाफ शामली और जनपद में चोरी के मामले दर्ज किया जा चुके हैं।