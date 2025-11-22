RTE के तहत नि:शुल्क शिक्षा का लाभ चाहिए तो ये दस्तावेज तैयार रखें, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया...यह हैं दिशा निर्देश

जागरण संवाददाता, मेरठ। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों में होने वाले प्रवेश के लिए अभिभावक तैयारी कर लें। प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, अभिभावकों का एक लाख आय तक का प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए। ऐसा न होने पर आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया दिसंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इसी क्रम में गुरुवार को कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने मंडल के अधिकारियों की बैठक ली थी।

कमिश्नर ने दुर्बल वर्ग के बच्चों के शैक्षिक सत्र-26-27 में प्रवेश प्रक्रिया की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बेसिक शिक्षा विभाग के मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर निर्देश दिए। कमिश्नर की बैठक के क्रम में एडी बेसिक दिनेश कुमार यादव ने भी मंडल के सभी बीएसए को शुक्रवार को निर्देश जारी किए हैं। कहा कि आरटीई के तहत नामांकित व अध्ययनरत छात्रों का विवरण आरटीई पोर्टल पर तीन दिन में फीड कराना सुनिश्चित करें।