मेरठ में दिल्ली रोड पर भूसे से भरे ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर, ड्राइवर गंभीर, 10 घायल

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली रोड पर सीएनजी पम्प के सामने भूसे से भरे ट्रक में रोडवेज बस की टक्कर हो गई l जिसमे चालक, परिचालक घायल हो गए। वहीं बस में सवार 8-10 सवारी चोटिल हो गई। बस चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया l

पुलिस के अनुसार बुधवार को रिठानी में सीएनजी पंप के सामने दिल्ली रोड पर एक फैक्ट्री में भूसा लेकर जा रहा ट्रक सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान दिल्ली की ओर से आ रही मेरठ डिपो की रोडवेज बस ने ट्रक के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में रोडवेज बस चालक करनपाल, परिचालक अनु घायल हो गए। जबकि बस मे सवार 8-10 सवारी चोटिल हो गईं l सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा। पुलिस के अनुसार चालक करनपाल की हालत गंभीर है। वहीं आरोपित ट्रक चालक का पता लगाया जा रहा है।

चालक के पैरों से उतरा ट्रैक्टर का पहिया, मौत जागरण संवाददाता, मेरठ। पत्थरवालान में पुलिया पर ट्रैक्टर चढ़ाते समय चालक नीचे गिर गया। चालक के दोनों पैर ट्रैक्टर से कुचले गए। जिससे चालक की मौत हो गई। इसके बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में लेकर मृतक के स्वजन को जानकारी दी।

टीपीनगर थाना क्षेत्र के भोला रोड निवासी 45 वर्षीय महेंद्र कुमार ट्रांसपोर्ट नगर में रोड़ी व रेत की एक दुकान पर ट्रैक्टर चालक था। सोमवार देर रात करीब तीन बजे महेंद्र ट्रैक्टर-ट्राली से रोडी लेकर ब्रह्मपुरी जा रहा था। जब वह मेट्रो प्लाजा से देहली गेट चौराहे की ओर जा रहा था, रास्ते में पत्थरवालान में बनी पुलिया पर पहुंचा तो ट्राली में ओवरलोड माल होने के कारण ट्रैक्टर आगे से ऊपर उठ गया। इस कारण महेंद्र सड़क पर गिर पड़ा और उसके दोनों पैरों से ट्रैक्टर के पहिये उतर गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गया।