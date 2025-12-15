चलते कैंटर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, दमकल की टीम ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, मेरठ। मवाना रोड पर चलते कैंटर की वायरिंग में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद चालक ने राहगीरों की मदद से मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग को बेकाबू होते देख दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार निवासी अजय कुमार कैंटर चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। रविवार रात में अजय कुमार इंचौली में माल उतारकर वापस अपने घर जा रहे थे। जब वह भगत लाइन के सामने पहुंचे तो अचानक कैंटर की वायरिंग में आग लग गई। जब तक चालक कुछ समझ पाता पूरे कैंटर में धुआं हो गया। जिसे देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।