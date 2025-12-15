चलते कैंटर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, दमकल की टीम ने पाया काबू
मवाना रोड पर चलते कैंटर की वायरिंग में अचानक आग लग गई। चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। मवाना रोड पर चलते कैंटर की वायरिंग में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद चालक ने राहगीरों की मदद से मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग को बेकाबू होते देख दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार निवासी अजय कुमार कैंटर चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। रविवार रात में अजय कुमार इंचौली में माल उतारकर वापस अपने घर जा रहे थे। जब वह भगत लाइन के सामने पहुंचे तो अचानक कैंटर की वायरिंग में आग लग गई। जब तक चालक कुछ समझ पाता पूरे कैंटर में धुआं हो गया। जिसे देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।
वहीं, कैंटर में आग को देख वहां राहगीरों की भीड़ लग गई और मिट्टी डालकर आग को काबू करने का प्रयास करने लगे। सिविल लाइंस थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला का कहना है कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। कैंटर खाली था, जिस कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दमकल की गाड़ी ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।