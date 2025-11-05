Language
    Meerut Road Accident: बाइक की टक्कर लगने से सड़क पर गिरे सुरक्षा गार्ड को ट्रक ने कुचला, मौत

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    मेरठ के हापुड़ रोड पर जाहिदपुर गांव के पास एक सड़क हादसे में सुरक्षा गार्ड सुदेश कुमार की मौत हो गई। सड़क पार करते समय एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिवार में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड पर जाहिदपुर गांव के समीप सड़क पार करते सुरक्षा गार्ड को बाइक ने टक्कर मार दी। सड़क पर गिरे सुरक्षा गार्ड को सामने से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के बाद गार्ड को अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया। हादसे को अंजाम देने वाला बाइक सवार भी गंभीर रुप से घायल हो गया है। पुलिस ने ट्रक और बाइक को कब्जे में ले लिया है।

    काजीपुर निवासी 47 वर्षीय सुदेश कुमार जाहिदपुर स्थित स्टील फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। मंगलवार की रात को भी फैक्ट्री में ड्यूटी पर गया था। बताया जाता है कि रात साढ़े नौ बजे हापुड़ रोड को पार कर रहा था। तभी बाइक ने सुदेश कुमार को टक्कर मार दी। उछल कर सुदेश कुमार दूसरी साइड जा गिरा।

    सामने से आ रहे ट्रक ने सुदेश कुमार को कुचल दिया। अस्पताल ले जाते समय सुदेश कुमार की मौत हो गई। जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान कर परिवार को सूचना दी गई। हादसे से बाइक सवार भी घायल हो गया है। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोहियानगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। परिवार के लोगों का पोस्टमार्टम हाउस पर बुरा हाल था।

    उनका कहना था कि सुदेश परिवार का पालन करने के लिए दो शिफ्ट में नौकरी करता था। दिन में एक अस्पताल के अंदर और रात में स्टील फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। इस हादसे से पूरे परिवार की खुशियां छीन ली है। एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि सुदेश के परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बाइक सवार पहले ही गंभीर घायल है। ट्रक चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा।