Meerut Road Accident: बाइक की टक्कर लगने से सड़क पर गिरे सुरक्षा गार्ड को ट्रक ने कुचला, मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड पर जाहिदपुर गांव के समीप सड़क पार करते सुरक्षा गार्ड को बाइक ने टक्कर मार दी। सड़क पर गिरे सुरक्षा गार्ड को सामने से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के बाद गार्ड को अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया। हादसे को अंजाम देने वाला बाइक सवार भी गंभीर रुप से घायल हो गया है। पुलिस ने ट्रक और बाइक को कब्जे में ले लिया है।



काजीपुर निवासी 47 वर्षीय सुदेश कुमार जाहिदपुर स्थित स्टील फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। मंगलवार की रात को भी फैक्ट्री में ड्यूटी पर गया था। बताया जाता है कि रात साढ़े नौ बजे हापुड़ रोड को पार कर रहा था। तभी बाइक ने सुदेश कुमार को टक्कर मार दी। उछल कर सुदेश कुमार दूसरी साइड जा गिरा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामने से आ रहे ट्रक ने सुदेश कुमार को कुचल दिया। अस्पताल ले जाते समय सुदेश कुमार की मौत हो गई। जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान कर परिवार को सूचना दी गई। हादसे से बाइक सवार भी घायल हो गया है। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोहियानगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। परिवार के लोगों का पोस्टमार्टम हाउस पर बुरा हाल था।