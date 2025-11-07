UP Ring Road: हापुड़ रोड से दिल्ली-दून बाईपास तक रिंग रोड कब बनेगी? 15 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का बन गया प्लान 

जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड से दिल्ली रोड हाेते हुए दिल्ली-दून बाईपास तक रिंग रोड बनाने कब बनेगी। यह प्रश्न एक बार फिर चिढ़ाने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोड बनाने के लिए जमीन कब खरीदी जाएगी किसी को पता नहीं। रोड कब बनेगी किसी को पता नहीं।

संबंधित विभाग मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा और लोक निर्माण विभााग पीडब्ल्यूडी फिर एक दूसरे के पाले में गेंद डालने लगे हैं। मेडा का कहना है कि खरीदारी से संबंधित सभी कार्य पीडब्ल्यूडी को करना है, पीडब्ल्यूडी के पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं जबकि पीडब्ल्यूडी ने कहा कि उन्हें मेडा की ओर से अभी कुछ बताया ही नहीं गया। पत्र दिया गया न ही दस्तावेज।

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की बोर्ड बैठक में निर्णय हुआ था कि जमीन की खरीद पीडब्ल्यूडी करेगा और सड़क भी यही विभाग बनाएगा। यह भी तय हुआ था कि रिंग रोड की जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये मेडा देगा जबकि 62 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे।

रिंग रोड निर्माण के लिए 15 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। सुंदरा पूठा और रिठानी गांव से 2.7 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी जबकि गूमी, बुढेड़ा जाहिदपुर व जुर्रानपुर गांव से 12 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। पहले दो गांवों से जमीन खरीदने पर लगभग 21 करोड़ रुपये और बाकी तीन गांवों से जमीन खरीदने पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसके साथ ही निबंधन आदि शुल्क मिलाकर कुल 162 करोड़ रुपये बैनामा प्रक्रिया में खर्च होंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये मेडा अपने कोष से देगा जबकि 62 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे। रिंग रोड के लिए एलाइनमेंट सर्वे पहले ही हो गया था। रिंड रोड 24 मीटर चौड़ी बनेगी। भविष्य में चौड़ाई बढ़ाने के लिए दोनों तरफ 10-10 मीटर जमीन आरक्षित कर दी जाएगी।