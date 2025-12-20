रैपिड रेल की सीट पर शर्मनाक हरकत करता रहा कपल, अश्लीलता की हदें पार, वायरल वीडियों में स्कूल ड्रेस में दिखी छात्रा

Language
    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    रैपिड रेल के अंदर एक जोड़े ने अश्लील हरकतें कीं, इनकी हरकत कोच में लगे कैमरों में कैद हो गई। जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में जोड़े को आपत्तिजनक ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फाेटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चलती नमो भारत (रैपिड रेल) की सीट पर अश्लीलता करने वाला प्रेमी युगल गाजियाबाद के दुहाई स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ था। मामला 24 नवंबर का बताया जा रहा है, इनके चार वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं।
    गंभीर घटना मानते हुए गाजियाबाद और मेरठ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नमो भारत की सुरक्षा में लगी केंद्रीय सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की टीम भी जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों के बारे में प्रारंभिक जानकारी जुटा ली है। वहीं, एक कर्मचारी को वीडियो रिकार्डिंग कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने पर निष्कासित कर दिया गया है।

    शुक्रवार रात इंटरनेट मीडिया पर चार वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए। उक्त वीडियो में स्कूल की ड्रेस पहने छात्रा और उसकी बगल की सीट पर बैठा युवक चलती नमो भारत ट्रेन की सीट पर अश्लीलता कर रहे हैं। शनिवार को गाजियाबाद व मेरठ पुलिस ने संयुक्त रूप से इसकी जांच शुरू की।

    जांच में सामने आया कि ये दोनों दुहाई स्टेशन से सवार हुए थे। छात्रा स्कूल की ड्रेस पहने हुए है। उक्त स्कूल गाजियाबाद में ही है। ट्रेन में सवार होते ही दोनों ने अश्लीलता शुरू कर दी थी। मेरठ साउथ स्टेशन तक दोनों अश्लीलता करते रहे। उस समय कोच में कम सवारियां बैठी थीं।

    इनकी हरकत कोच में लगे कैमरों में कैद हो गई। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि एसपी क्राइम के नेतृत्व में पुलिस की टीम बनाकर वीडियो की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया कि वीडियो में घटना स्थल गाजियाबाद का है। यह कृत्य भी गाजियाबाद क्षेत्र में ही हुआ है।

    एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि नमो भारत ट्रेन में लगे सीसीटीवी में यह घटना रिकार्ड हुई। एक कर्मचारी ने यह घटना उच्चाधिकारियों को बताने के स्थान पर उसकी रिकार्डिंग कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी है। दोषी कर्मचारी को निष्कासित कर दिया गया है। इस घटना की जांच की जा रही है। ट्रेन में इस तरह की घटना को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

     