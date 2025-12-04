रैपिड-मेट्रो के साथ बदल जाएगी मेरठ की सूरत, कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ तैयार किया खास प्लान
मेरठ में रैपिड-मेट्रो कॉरिडोर के विकास के लिए समन्वय योजना बनाई जाएगी। कमिश्नर भानू चंद्र गोस्वामी ने सड़क, नाला निर्माण और डिवाइडर कार्यों में तेजी ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। रैपिड-मेट्रो कारीडोर मेरठ साउथ से मोदीपुरम नार्थ स्टेशन तक दिल्ली रोड और रूड़की रोड के विकास को लेकर एक समंवय प्लान बनाया जाएगा। इस प्लान के तहत सड़क, नाला निर्माण और डिवाइडर के कार्यों को किया जाएगा। ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। बुधवार को कमिश्नर भानू चंद्र गोस्वामी ने नगर निगम, मेडा और एनसीआरटीसी के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश अधिकारियों को दिए।
कमिश्नर ने मेडा के अधिकारियों को नगर निगम और एनसीआरटीसी के साथ समंवय बनाकर एक डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। मेरठ साउथ भूड़बराल से लेकर परतापुर होते हुए मेवला फ्लाई ओवर, मेट्रो प्लाजा होकर बेगमपुल तक और फिर रूड़की रोड पर कार्यों को बेहतर तरीके से करने और सभी जगह कार्यों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कमिश्नर ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर निगम के अधिकारियों से जानकारी ली।
सफाई व्यवस्था के लिए संसाधनों की कमी पायी गई। संसाधनों को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया। ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाया जाना है। इसकी प्रगति के बारे में भी पूछा। कमिश्नर ने कहा कि बरसात से पहले नालों के जल बहाल को लेकर एक अध्ययन करा लिया जाए। ताकि कहीं भी जलनिकासी की बाधाएं हैं, उन्हें पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए।
एनसीआरटीसी के अधिकारियों से कहा कि रैपिड-मेट्रो कारीडोर तो बना दिया लेकिन नीचे सड़क, डिवाइडर के कार्य अधूरे पड़े हैं। इनको तेजी से पूरा कराया जाए। डिवाइडर का सुंदरीकरण कैसा होगा। इसका प्लान अगली बैठक में लेकर आने का निर्देश दिया। मेडा के अधिकारियों से कहा कि घंटाघर के सुंदरीकरण की कार्ययोजना तैयार करें। बैठक में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, मेडा उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी, एनसीआरटीसी के अधिकारी मौजूद रहे।
