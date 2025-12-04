रैपिड-मेट्रो के साथ बदल जाएगी मेरठ की सूरत, कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ तैयार किया खास प्लान

जागरण संवाददाता, मेरठ। रैपिड-मेट्रो कारीडोर मेरठ साउथ से मोदीपुरम नार्थ स्टेशन तक दिल्ली रोड और रूड़की रोड के विकास को लेकर एक समंवय प्लान बनाया जाएगा। इस प्लान के तहत सड़क, नाला निर्माण और डिवाइडर के कार्यों को किया जाएगा। ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। बुधवार को कमिश्नर भानू चंद्र गोस्वामी ने नगर निगम, मेडा और एनसीआरटीसी के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश अधिकारियों को दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमिश्नर ने मेडा के अधिकारियों को नगर निगम और एनसीआरटीसी के साथ समंवय बनाकर एक डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। मेरठ साउथ भूड़बराल से लेकर परतापुर होते हुए मेवला फ्लाई ओवर, मेट्रो प्लाजा होकर बेगमपुल तक और फिर रूड़की रोड पर कार्यों को बेहतर तरीके से करने और सभी जगह कार्यों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कमिश्नर ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर निगम के अधिकारियों से जानकारी ली।

सफाई व्यवस्था के लिए संसाधनों की कमी पायी गई। संसाधनों को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया। ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाया जाना है। इसकी प्रगति के बारे में भी पूछा। कमिश्नर ने कहा कि बरसात से पहले नालों के जल बहाल को लेकर एक अध्ययन करा लिया जाए। ताकि कहीं भी जलनिकासी की बाधाएं हैं, उन्हें पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए।