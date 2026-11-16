मेरठ के राली चौहान में 65 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, काली नदी होगी स्वच्छ; जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तेज

जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा की सहायक नदी काली को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए कसेरूखेड़ा नाले के अंतिम छोर पर 65 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके निर्माण के बाद नाले के सीवेज का शत-प्रतिशत शोधन कर साफ पानी काली नदी में छोड़ा जाएगा।

नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के तहत यह प्रोजेक्ट वर्ष 2022 में आया था, लेकिन जरूरत के अनुसार जमीन नहीं मिलने से अटक गया था। अब जिला प्रशासन और नगर निगम ने इसका रास्ता निकाला है। राली चौहान गांव के तीन खसरों की 3.4 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर एसटीपी बनाया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तेज कर दी गई है। 24 खातेदारों को करीब 22 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाना है। कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने इसकी फाइल अनुमोदित कर दी है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के माध्यम से फाइल नगर विकास विभाग को भेजी जाएगी। शासन से धनराशि मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण होगा। नमामि गंगे इकाई के अधिकारियों के अनुसार, एसटीपी और करीब 1100 मीटर लंबी राइजिंग लाइन बनाने पर 321.64 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। नमामि गंगे इकाई की मुजफ्फरनगर शाखा के अवर अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा को भेजा जा रहा है। कसेरूखेड़ा नाला करीब 22 किमी लंबा है। इसके किनारे पहले से पांच एसटीपी हैं, लेकिन नया प्रोजेक्ट काली नदी की स्वच्छता के लिए नाले के अंतिम छोर पर बनाया जाना है।

आबादी क्षेत्र में भी एसटीपी की मांग स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले के अंतिम छोर पर एसटीपी बनने से नदी साफ हो सकती है, लेकिन नाले किनारे बसे लोगों को सीवेज की गंदगी, दुर्गंध और भूगर्भ जल प्रदूषण से राहत देने के लिए आबादी क्षेत्र में भी एक एसटीपी जरूरी है।