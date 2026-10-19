एक बार फिर बदलेगा यूपी का मौसम: मेरठ में 24-25 को बारिश से बढ़ेगी ठंड, नवंबर में सर्दी का आगमन

जागरण संवाददाता, मेरठ। मानसून सीजन में देश में सामान्य से 13 प्रतिशत कम बरसात हुई है। इस मामले में मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिले भाग्यशाली रहे हैं। जहां सामान्य से अधिक बरसात हुई है। आने वाले चार पांच दिनों तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। गुलाबी सर्दी सुबह और शाम देखने को मिल रही है। सर्दी का आगमन नवंबर में होगा। इस बीच 24 और 25 अक्टूबर सीमित इलाकों में सीमित इलाकों में बरसात की संभावना बन रही है। सितंबर कितने दिन का होता है।

मेरठ में अब तक का सबसे अधिक बरसात का 34 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। 1265 मिलीमीटर एक जून से 30 सितंबर तक हुई है। मानसून के बाद अब अल नीनो का खतरा रबी की फसलों पर बढ़ गया है।

फरवरी 2027 तक पड़ सकता है असर अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान अल नीनो के 1950 के बाद की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में शामिल होने की 83 प्रतिशत आशंका है। इसका असर फरवरी 2027 तक रह सकता है। सर्दी का सीजन सिकुड़ सकता है। 2025 की तरह 2026 में भी अक्टूबर में सामान्य से अधिक बरसात हुई है। अब तक 37 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। अक्टूबर का अब तक समय मौसम के लिहाज से अनुकूल रहा है।