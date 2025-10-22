यूपी के इस स्टेडियम में राहुल द्रविड़ के बाद अब उनके बेटे समित को खेलते देखेंगे क्रिकेट फैन

जागरण संवाददाता, मेरठ। भामाशाह पार्क (विक्टोरिया पार्क) में आगामी 26 से 29 अक्टूबर तक कर्नल सीके नायडू ट्राफी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह चार दिवसीय मैच यूपी एवं कर्नाटक की टीमों के बीच होगा। कर्नाटक टीम की ओर से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं स्टार बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ 16 साल पहले मेरठ के भामाशाह पार्क में रणजी मैच खेल चुके है। अब उनके बेटे समित द्रविड़ को भी क्रिकेट प्रशंसक यहां खेलते देखेंगे।

भामाशाह पार्क में होने वाले मैच के आयोजन की जिम्मेदारी बीसीसीआई ने मेरठ जिला क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपी है। यूपी की टीम 23 एवं कर्नाटक की टीम 24 अक्टूबर को मेरठ आएगी। यह मैच बीसीसीआई की देखरेख में पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कराया जाएगा।

मैच को लेकर बुधवार को भामाशाह पार्क में आयोजन सचिव व पूर्व रणजी खिलाड़ी सुभाष चंद्र शर्मा, एसोसिएशन उपाध्यक्ष अनुराग अग्रवाल व राजेंद्र सिंघल, मेरठ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य विनोद शर्मा, अध्यक्ष संजय रस्तोगी व सदस्य आकाश शर्मा ने संयुक्त रूप से मैच व टीमों के आगमन समेत अन्य जानकारी दी। इस दौरान गांधी बाग क्रिकेट कोच तनकीब अख्तर भी मौजूद रहे।

समीर रिजवी के नेतृत्व में खेलेगी यूपी की टीम

यूपी की टीम कप्तान समीर रिजवी के नेतृत्व में खेलने के लिए 23 अक्टूबर को मेरठ आएगी। टीम के रुकने की व्यवस्था गढ़ रोड पर स्थित होटल हारमनी इन में की गई है। यूपी की टीम 24 एवं 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे भामाशाह मैदान पर पहुंचकर अभ्यास करेगी। समीर रिजवी के साथ मोहम्मद अमान अंडर-19 इंडिया क्रिकेटर, स्वास्तिक चिकारा आइपीएल खिलाड़ी, ऋतुराज शर्मा रणजी खिलाड़ी एवं आदर्श सिंह अंडर-19 इंडिया खिलाड़ी समेत अन्य खिलाड़ी शामिल होंगे।

कर्नाटक की टीम की ओर से खेलेंगे समित द्रविड़

कर्नाटक क्रिकेट की टीम 24 अक्टूबर को मेरठ आएगी। टीम के रूकने की व्यवस्था अब परतापुर बाईपास स्थित होटल बाव्ररा गोल्ड में की गई है। कर्नाटक की टीम में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व स्टार बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ के बेटे एवं अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके बल्लेबाज समित द्रविड़ भी आ रहे हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ भी वर्ष-2009 में भामाशाह पार्क में ही रणजी ट्राफी मैच खेल चुके हैं। यह अनूठा संयोग होगा कि अब राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को भी मेरठ के दर्शकों को खेलते देखने का मौका मिलेगा। कर्नाटक टीम में शामिल खिलाड़ी अनीश्वर गौतम, हार्दिक राज व कार्तिकेय अंडर-19 इंडिया वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। वे भी टीम में आ रहे हैं।