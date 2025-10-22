Language
    यूपी के इस स्टेडियम में राहुल द्रविड़ के बाद अब उनके बेटे समित को खेलते देखेंगे क्रिकेट फैन

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:20 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के भामाशाह पार्क में कर्नल सीके नायडू ट्राफी के लिए यूपी और कर्नाटक की टीमें भिड़ेंगी। विशेष आकर्षण राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ होंगे। वह कर्नाटक की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यूपी टीम का नेतृत्व समीर रिजवी करेंगे। इस स्टेडियम में राहुल द्रविड़ रणजी मैच खेल चुके है। 

    Hero Image

    राहुल द्रविड़ के बेटे समित का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भामाशाह पार्क (विक्टोरिया पार्क) में आगामी 26 से 29 अक्टूबर तक कर्नल सीके नायडू ट्राफी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह चार दिवसीय मैच यूपी एवं कर्नाटक की टीमों के बीच होगा। कर्नाटक टीम की ओर से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं स्टार बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ 16 साल पहले मेरठ के भामाशाह पार्क में रणजी मैच खेल चुके है। अब उनके बेटे समित द्रविड़ को भी क्रिकेट प्रशंसक यहां खेलते देखेंगे।
    भामाशाह पार्क में होने वाले मैच के आयोजन की जिम्मेदारी बीसीसीआई ने मेरठ जिला क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपी है। यूपी की टीम 23 एवं कर्नाटक की टीम 24 अक्टूबर को मेरठ आएगी। यह मैच बीसीसीआई की देखरेख में पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कराया जाएगा।

    मैच को लेकर बुधवार को भामाशाह पार्क में आयोजन सचिव व पूर्व रणजी खिलाड़ी सुभाष चंद्र शर्मा, एसोसिएशन उपाध्यक्ष अनुराग अग्रवाल व राजेंद्र सिंघल, मेरठ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य विनोद शर्मा, अध्यक्ष संजय रस्तोगी व सदस्य आकाश शर्मा ने संयुक्त रूप से मैच व टीमों के आगमन समेत अन्य जानकारी दी। इस दौरान गांधी बाग क्रिकेट कोच तनकीब अख्तर भी मौजूद रहे।

    समीर रिजवी के नेतृत्व में खेलेगी यूपी की टीम
    यूपी की टीम कप्तान समीर रिजवी के नेतृत्व में खेलने के लिए 23 अक्टूबर को मेरठ आएगी। टीम के रुकने की व्यवस्था गढ़ रोड पर स्थित होटल हारमनी इन में की गई है। यूपी की टीम 24 एवं 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे भामाशाह मैदान पर पहुंचकर अभ्यास करेगी। समीर रिजवी के साथ मोहम्मद अमान अंडर-19 इंडिया क्रिकेटर, स्वास्तिक चिकारा आइपीएल खिलाड़ी, ऋतुराज शर्मा रणजी खिलाड़ी एवं आदर्श सिंह अंडर-19 इंडिया खिलाड़ी समेत अन्य खिलाड़ी शामिल होंगे।
    कर्नाटक की टीम की ओर से खेलेंगे समित द्रविड़
    कर्नाटक क्रिकेट की टीम 24 अक्टूबर को मेरठ आएगी। टीम के रूकने की व्यवस्था अब परतापुर बाईपास स्थित होटल बाव्ररा गोल्ड में की गई है। कर्नाटक की टीम में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व स्टार बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ के बेटे एवं अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके बल्लेबाज समित द्रविड़ भी आ रहे हैं।
    पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ भी वर्ष-2009 में भामाशाह पार्क में ही रणजी ट्राफी मैच खेल चुके हैं। यह अनूठा संयोग होगा कि अब राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को भी मेरठ के दर्शकों को खेलते देखने का मौका मिलेगा। कर्नाटक टीम में शामिल खिलाड़ी अनीश्वर गौतम, हार्दिक राज व कार्तिकेय अंडर-19 इंडिया वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। वे भी टीम में आ रहे हैं।

    आईपीएल के अंपायर करेंगे अंपायरिंग
    अंडर-19 के पूर्व क्रिकेटर व आइपीएल के अंपायर अजितेश अर्गल व आइपीएल अंपायर प्रेमदीप चटर्जी मैच में अपायरिंग करेंगे। बीसीसीआई स्कोरर एपी सिंह व विकास पांडे स्कोरर रहेंगे। वीडियो एनालिस्ट संदीप तिवारी व ऋषि कपूर रहेंगे।
    इनको सौंपी जिम्मेदारी
    यूपी टीम के स्थानीय मैनेजर मंयक अग्रवाल, कर्नाटक टीम के मैनेजर मो. शाहिद, लाइजनिंग आफिसर (संपर्क अधिकारी) अंपायर एवं मैच रेफरी अमर शर्मा, एसीएलओ (एंटी करप्शन लाइजनिंग आफिसर) देवेश शर्मा व मीडिया स्कोरर प्रणव दास होंगे।