    मेरठ में एयरफोर्स जवान से ठगी, प्लॉट के नाम पर लाखों की जालसाजी की

    By Vinod Phogat Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    मेरठ में एक प्रॉपर्टी डीलर ने एयरफोर्स के जवान से प्लाट के नाम पर 13 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ित जवान ने एसएसपी से शिकायत की है, जिन्होंने मामले की जांच सीओ सरधना को सौंप दी है। जवान ने 2017 में कंकरखेड़ा में एक प्लाट खरीदा था, जिसके लिए उसने किसान और प्रॉपर्टी डीलर दोनों को भुगतान किया था। छुट्टी पर लौटने पर उसे पता चला कि प्लाट किसी ट्रस्ट का है और डीलर ने मदद करने से इनकार कर दिया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। एयरफोर्स के जवान से प्लाट के नाम पर एक प्रापर्टी डीलर ने 13 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने शुक्रवार को एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी ने मामले की जांच सीओ सरधना को सौंपी है।

    रोहटा थाना क्षेत्र के गांव सतवई निवासी रजनीश ने बताया कि वह एयरफोर्स में सार्जेंट के पद पर तैनात हैं। वर्ष 2017 में रजनीश ने कंकरखेड़ा स्थित बालाजी गार्डन फेज-2 में एक प्लाट खरीदा था। जवान ने उन्होंने किसान को छह लाख रुपये आनलाइन और 20 हजार नकद दिए थे।

    वहीं, प्रापर्टी डीलर को को छह लाख रुपये नकद दिए थे। बैनामा होने के बाद वह ड्यूटी पर चला गया। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब वह छुट्टी आए तो प्लाट का बाउंड्री कराई थी। अब वह दीपावली पर छुट्टी पर आए थे। वह प्लाट देखने पहुंचे तो देखा कि बाउंड्री खत्म हो चुकी है और प्लाट खुर्द-बुर्द है।

    जानकारी करने पर पता चला कि जो प्लाट उन्होंने खरीदा है वह किसी ट्रस्ट का है। प्रापर्टी डीलर के पास पहुंचे तो उसने मदद करने से मना कर दिया। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने सीओ सरधना को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है।