    मेरठ में दीपावली की रात आठ महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिवार बोला- हत्या हुई

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:29 PM (IST)

    मेरठ में आठ महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। आठ महीने की गर्भवती महिला की सोमवार रात में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। स्वजन ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह पीड़ित स्वजन को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद शव को मर्चरी भेजकर पति को हिरासत में ले लिया।

    लोहियानगर थाना क्षेत्र के गांव जाहिदपुर निवासी जसवंत ने बताया कि गत मार्च में उनकी बेटी 24 वर्षीय निशा की शादी परतापुर के रिठानी स्थित जीवनपुरी निवासी राहुल के साथ हुई थी। राहुल साईंपुरम स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। आरोप है कि शादी के बाद से राहुल व उसके स्वजन दहेज की मांग को लेकर निशा का उत्पीड़न करते थे। निशा इस समय आठ महीने की गर्भवती थी। सोमवार की रात में उन्हें सूचना मिली कि निशा की तबीयत बिगड़ गई है और इस समय जसवंत राय अस्पताल में भर्ती है।

    मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो वहां पर निशा उन्हें मृत मिली और ससुराल वाले गायब मिलें। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित मायके वालों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद शव को मर्चरी भेज दिया। इसके बाद पीड़ित मायके वालों की तहरीर पर राहुल को हिरासत में ले लिया।

    थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि पीड़ित मायके वालों की तहरीर मिली है। मामले की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पति को हिरासत में लिया हुआ है।