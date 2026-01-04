अयोध्या में श्रीराम मंदिर बन गया, अब मथुरा और काशी की बारी है: डा. प्रवीण भाई तोगड़िया

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने रविवार को मवाना में कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर बन गया, अब मथुरा-काशी की बारी है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा धर्म है और बस हिंदुओं को अपनी आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। बांग्लादेश के हालात पर बोलते हुए कहा कि अगर इसी तरह हिन्दुओं की आबादी घटती गई तो यहां भी ऐसे हालत पैदा होंगे। हिंदू घटा, हिंदू कटा, हिन्दू लुटा, हिन्दू मरा यही सब चल रहा है।

मवाना के गार्डन सिटी मंडप में आयोजित अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय बजरंगदल कार्यकर्ता संबोधन में डा. प्रवीण भाई तोगड़िया अपने भारत भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को मवाना में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने लंबे समय से श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया। यह शुभ अवसर भगवान श्रीराम ने ही हमें दिया। मैं 25 वर्ष की आयु में संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए निकला था, उस समय में कैंसर का सर्जन था।

चार वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साबित हो गया, अयोध्या में श्री राम मंदिर ही था। अयोध्या के बाद मथुरा, विश्वनाथ भी लेने की बारी है। हिंदू बच्चों को निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। यदि हिंदुओं के विषयों पर लड़ने की बात आई तो सवा करोड़ हिंदू खड़े हो जाएंगे और यदि लड़ने की आवश्यकता पड़ी तो देश के करोड़ों हिंदुओं की हम लोग मदद करेंगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आप सब देख रहे हैं।

भारत में भी धीरे-धीरे इन्हीं परिस्थितियों के बीच में हम लोग जी रहे हैं। हमारी जनसंख्या घट रही है। हिंदू घटा, हिंदू कटा, हिन्दू लुटा, हिन्दू मरा यही सब चल रहा है। जब तक भारत में हिंदुओं के भगवान हैं, तब तक हिंदू सुरक्षित है। यह देश हमारे बाप का है, यहां हिंदू ही राज्य करेगा। हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे। जिसके घर में 2-5-7 या 11 बच्चों की पूरी क्रिकेट टीम है, तो कानून बनने के बाद हम ऐसे परिवार को सरकारी अनाज नहीं मिलने देंगे। उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी।

देश में तीन करोड़ बांग्लादेशियों की दाढ़ी-टोपी पकड़ कर उन्हें बांग्लादेश भेज देंगे। पहले भारत स्वस्थ लोगों का देश था, आज देश 40 करोड़ मरीजों का देश बन गया है। रोग मुक्त बनने के लिए संयमित दिनचर्या हो, समय से भोजन, समय से शयन, पैदल भृमण, करना व भोजन की शुद्धता, नियमित प्राणायाम, आपसी पारिवारिक वार्ता करना अत्यंत आवश्यक है। सप्ताह में एक बार स्वयं चाय बनाकर घर की महिलाओं, मां, बेटी, बहन व पत्नी को पिलाएं, इससे परिवार में संबंध प्रगाढ़ होंगे आपसी प्रेमभाव बढ़ेगा। घर में बहन बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सीखने पर जोर भी दिया।

राष्ट्रीय महिला परिषद की अध्यक्ष रजनी ठकुराल ने भी अपने संबोधन में कहा कि यह बात सन 1992 की है जब हमें पता चला कि प्रभु श्रीराम जन्मभूमि पर किसी ने अवैध ढांचा खड़ा कर दिया है, तब से हमारा आंदोलन चल रहा था, उस समय नारा लगाते थे, अयोध्या, मथुरा, काशी हम तीनों लेंगे एक साथ। अयोध्या आज हमारी हो चुकी है, अब मथुरा और काशी की बारी है। काफी समय लग गया भगवान श्रीराम को अपने भव्य महल में आने के लिए, उस समय कार सेवकों का आंदोलन हुआ था, जिसमें कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। आज पुनः काशी और मथुरा के आंदोलन के लिए जाना पड़ा तो आज बताएं।

60 हजार घन फीट पत्थर 8 करोड़ हिन्दुओं की पसीने की कमाई से खरीदे गए

डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि श्री राम मंदिर का माडल लेकर मैं महाकुंभ में गया था। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर कहां से आए पैसे किसने दिए, 36 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि मंदिर किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा, वह मंदिर गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई सवा रुपये से बनेगा, इसके लिए हम आठ करोड़ घरों में पैसे मांगने गए थे, कभी ना कभी मंदिर बनेगा यह विश्वास रखकर राजस्थान से पत्थर खरीद करके उन्हें घड़वाने का काम किया। 60 हजार घन फीट पत्थर 8 करोड़ हिंदुओं के पसीने की कमाई से खरीदे गए वे पत्थर हमने सरकार को दे दिए और श्रीराम मंदिर का भव्य निर्माण पूरा हुआ।

भव्य स्वागत किया व रोड शो निकाला

सर्वप्रथम डा. प्रवीण भाई तोगड़िया का काफिला पुलिस चौकी पर पहुंचा, जहां पर जिला अध्यक्ष बजरंग दल सुभाष गाबा, अमर रस्तोगी, महेश आर्य, अंकुर रस्तोगी, गोपाल गुप्ता, शेखर, मुंशीराम, चौधरी नरेशपाल आदि ने डा. प्रवीण भाई तोगड़िया का स्वागत किया। तत्पश्चात वे विहिप महानगर मंत्री अपूर्व रस्तोगी के निवास पर पहुंचे और सूक्ष्म जलपान करने के उपरांत पुलिस चौकी से खुली जीप में उनका में रोड शो निकाला गया। रोड शो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में श्रीराम दरबार व भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया।