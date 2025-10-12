वारंट तामील कराने गई पुलिस टीम पर हमला, चौकी इंचार्ज की हत्या का प्रयास...हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। वारंट तामील कराने गई पुलिस पर शनिवार रात हिस्ट्रीशीटर व स्वजन ने हमला कर दिया। आरोपितों ने पुलिस टीम से मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। आरोपितों ने दारोगा का गला दबाकर हत्या का भी प्रयास किया। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर समेत चार के खिलाफ हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है।

कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव अकबराबाद निवासी आसिफ पुत्र रशीद हिस्ट्रीशीटर और गोकश है। कोर्ट से उसका वारंट जारी हुआ है। शनिवार रात अकबराबाद चौकी इंचार्ज जुगेंद्र तेवतिया, आरक्षी भूपेंद्र व महिला सिपाही करिश्मा के साथ आसिफ का वारंट तामील कराने उसके घर गए थे। घर पहुंचने पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर आसिफ के बारे में जानकारी ली तो हिस्ट्रीशीटर और उसके स्वजन ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। खींचतान के दौरान पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर आसिफ को पकड़ लिया। इस पर स्वजन ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी।