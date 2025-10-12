वारंट तामील कराने गई पुलिस टीम पर हमला, चौकी इंचार्ज की हत्या का प्रयास...हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
Bijnor News : वारंट तामील के लिए गई पुलिस टीम पर शनिवार की देररात हिस्ट्रीशीटर व उसके स्वजन ने हमला कर दिया। आरोपितों ने पुलिस टीम से मारपीट कर वर्दी फाड़ डाली। आरोपितों ने दारोगा का गला दबाकर हत्या का भी प्रयास किया। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर समेत चार के खिलाफ हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। वारंट तामील कराने गई पुलिस पर शनिवार रात हिस्ट्रीशीटर व स्वजन ने हमला कर दिया। आरोपितों ने पुलिस टीम से मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। आरोपितों ने दारोगा का गला दबाकर हत्या का भी प्रयास किया। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर समेत चार के खिलाफ हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है।
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव अकबराबाद निवासी आसिफ पुत्र रशीद हिस्ट्रीशीटर और गोकश है। कोर्ट से उसका वारंट जारी हुआ है। शनिवार रात अकबराबाद चौकी इंचार्ज जुगेंद्र तेवतिया, आरक्षी भूपेंद्र व महिला सिपाही करिश्मा के साथ आसिफ का वारंट तामील कराने उसके घर गए थे। घर पहुंचने पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर आसिफ के बारे में जानकारी ली तो हिस्ट्रीशीटर और उसके स्वजन ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। खींचतान के दौरान पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर आसिफ को पकड़ लिया। इस पर स्वजन ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी।
खींचतान करते हुए मारपीट व धक्कामुक्की की। इस दौरान जान से मारने की धमकी दी। हिस्ट्रीशीटर को छुड़ाने के प्रयास में चौकी इंचार्ज जुगेंद्र तेवतिया का गला दबाकर मारने का प्रयास किया। सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख अन्य आरोपित मौके से फरार हो गए, जबकि हिस्ट्रीशीटर आसिफ को पुलिस ने दबोच लिया। चौकी इंचार्ज जुगेंद्र तेवतिया की तहरीर पर आसिफ, नजाकत, मोहम्मद अकरम व एक महिला के खिलाफ हत्या का प्रयास, सरकारी में बाधा डालने और मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आधा दर्जन गोकशी समेत अन्य मुकदमा दर्ज है। सीओ नगीना अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
