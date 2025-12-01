युवती की शादी में सादी वर्दी में क्यों तैनात रहे 15 पुलिसकर्मी!...पुलिस को एक सिरफिरे की भी है तलाश
एक युवती की शादी में 15 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात किए गए थे। पुलिस को एक सिरफिरे युवक के बारे में सूचना मिली थी जो शादी में खलल डाल सकता था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया। पुलिस उस सिरफिरे की तलाश कर रही है ताकि शादी शांतिपूर्वक संपन्न हो सके।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। सिरफिरे प्रेमी की धमकी से युवती के परिवार वाले दहशत में आ गए। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। अधिकारियों के आदेश पर रविवार को युवती के शादी समारोह में 15 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया गया। वहीं, पुलिस ने प्रेमी के तीन-चार रिश्तेदारों को हिरासत लिया है। केस दर्ज के बाद से पुलिस आरोपित को दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर में तलाश रही है। कंकरखेड़ा थानाक्षेत्र में नंगलाताशी निवासी सोनू टैक्सी चालक है।
सोनू का सरधना रोड निवासी युवती से ढाई वर्ष से प्रेम प्रसंग था। छह महीने पूर्व युवती के स्वजन को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने युवती का घर से निकलना बंद कर दिया। इसी बीच स्वजन ने युवती का रिश्ता तय कर दिया। उसकी शादी की तिथि 30 नवंबर तय थी। इसके बाद भी सोनू युवती से एकतरफा प्रेम करता था। 28 नवंबर की रात सोनू फिल्मी स्टाइल में तमंचा लेकर प्रेमी के घर पहुंच गया। उसने स्वजन को धमकी दी कि अगर यह शादी नहीं रुकी तो वह शादी वाले दिन ही प्रेमिका और उसके मंगेतर की गोली मारकर हत्या कर देगा। इस दौरान उसने घर में फायरिंग भी की।
युवती के स्वजन ने कराया था नामजद
घटना से भयभीत पीड़ित स्वजन ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने सोनू के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। रविवार को पुलिस ने युवती की शादी के मंडप में 15 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी वहां आने-जाने वालों पर नजर बनाए रखे। पुलिस सुरक्षा में विवाह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि दो टीम आरोपित को दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर में तलाश रही हैं।
