युवती की शादी में सादी वर्दी में क्यों तैनात रहे 15 पुलिसकर्मी!...पुलिस को एक सिरफिरे की भी है तलाश

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। सिरफिरे प्रेमी की धमकी से युवती के परिवार वाले दहशत में आ गए। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। अधिकारियों के आदेश पर रविवार को युवती के शादी समारोह में 15 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया गया। वहीं, पुलिस ने प्रेमी के तीन-चार रिश्तेदारों को हिरासत लिया है। केस दर्ज के बाद से पुलिस आरोपित को दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर में तलाश रही है। कंकरखेड़ा थानाक्षेत्र में नंगलाताशी निवासी सोनू टैक्सी चालक है।

सोनू का सरधना रोड निवासी युवती से ढाई वर्ष से प्रेम प्रसंग था। छह महीने पूर्व युवती के स्वजन को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने युवती का घर से निकलना बंद कर दिया। इसी बीच स्वजन ने युवती का रिश्ता तय कर दिया। उसकी शादी की तिथि 30 नवंबर तय थी। इसके बाद भी सोनू युवती से एकतरफा प्रेम करता था। 28 नवंबर की रात सोनू फिल्मी स्टाइल में तमंचा लेकर प्रेमी के घर पहुंच गया। उसने स्वजन को धमकी दी कि अगर यह शादी नहीं रुकी तो वह शादी वाले दिन ही प्रेमिका और उसके मंगेतर की गोली मारकर हत्या कर देगा। इस दौरान उसने घर में फायरिंग भी की।