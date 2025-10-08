Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया नया अभियान, आपके गांव भी आ सकती है टीम

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:44 PM (IST)

    मेरठ पुलिस ने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया है। सरूरपुर भावनपुर और रोहटा में कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी फिशिंग कॉल और फेक वेबसाइट से सतर्क रहने की जानकारी दी गई। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि यह अभियान शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जारी रहेगा ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    अब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची टीम, समझाया साइबर क्राइम से कैसे बचे

    जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर ठगी की बढ़ती घटनाएं रोकने को पुलिस ने अब ग्रामीण क्षेत्रों का रुख किया है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही अब देहात में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मंगलवार को टीम ने सरूरपुर थानाक्षेत्र के गांव खिवाई, भावनपुर व रोहटा क्षेत्र में साइबर जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किए। गंगानगर में उपहार हास्पिटल में कार्यक्रम में लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपायों की जानकारी दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरूरपुर खिवाई के जूनियर हाईस्कूल में कार्यक्रम किया गया। भावनपुर के ग्राम जेई मस्जिद व रोहटा के रासना गांव स्थित शालिग्राम शर्मा इंटर कालेज में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्राएं, महिलाएं व ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान उन्हें साइबर ठगी कैसे हो रही है, इसकी जानकारी दी गई। किस तरह की तरकीब अपनाकर ठग रुपया निकाल रहे हैं, इस बारे में बताया गया।

    साइबर ठगों के चंगुल से बचने के उपाय भी बताए गए। महिलाओं व लोगों को बताया गया कि वह किसी भी प्रलोभन व लालच में न आए। अनजान लोग, फोन काल, लिंक व आइडी का प्रयोग न करें। गंगा नगर के उपहार हास्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में मरीजों के तीमारदारों के अलावा आसपास के लोग, डाक्टर व कर्मचारियों को जागरूक किया गया। साइबर ठगी के बारे में जानकारी दी गई।

    जागरूकता कार्यक्रम में 471 लोग शामिल हुए। उन्हें आनलाइन फ्राड, फिशिंग काल, फेक वेबसाइट, बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर ठगी के प्रति सतर्क रहने की जानकारी दी गई। बताया गया कि अपनी व्यक्तिगत अथवा बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें।

    साइबर अपराध होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in व 1930 पर शिकायत दर्ज कराए। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि साइबर ठगी व क्राइम से बचने को जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह शहर के साथ देहात में भी अब लगातार जारी रहेगा। 