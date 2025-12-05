शर्मनाक! रात के समय शव को दुकान में बाहर डाल गए पुलिसकर्मी, घटना सीसीटीवी में कैद... वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, मेरठ। यह घटना हर किसी को झकझोर देगी। नौचंदी पुलिस ने अमानवीयता दिखाते हुए खाकी को ही कलंकित कर दिया। खाकी ने शास्त्रीनगर में कैपिटल अस्पताल के सामने सड़क किनारे पड़े युवक को उठाकर लोहियानगर थाना क्षेत्र में पीटीएस मार्ग स्थित एक दुकान के सामने डाल दिया। दुकानदार ने सुबह शव को देख यूपी-112 पर काल कर सूचना दी। दुकान के सीसीटीवी में सामने आया कि पुलिसकर्मी ही ई-रिक्शा में शव को लेकर आए और यहां फेंक दिया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद चौकी इंचार्ज व फैंटम का सिपाही को निलंबित कर दिया। साथ ही होमगार्ड की बर्खास्तगी को कमांडेंट को पत्र भेजा गया।

काजीपुर निवासी रोनित कुमार की पीटीएस रोड पर दुकान है। रोजाना की तरह शुक्रवार को भी रोनित दुकान पर साढ़े नौ बजे पहुंच गए। दुकान के बाहर एक युवक पड़ा था। रोनित ने उक्त युवक को हिलाकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा था। तत्काल ही रोनित ने यूपी-112 को काल कर मामले की जानकारी दी। पीआरवी के साथ लोहियानगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम हाउस की मर्चरी में भेज दिया।

शव की कोई पहचान नहीं हो सकी। तभी रोनित कुमार ने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा कि शव कहां से आया था। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि 1:40 बजे पुलिस की फैंटम पर दो खाकी वर्दी पहने युवक गए। उसके बाद ई-रिक्शा पहुंचा। ई-रिक्शा से ही शव को उतारकर दुकान के बाहर फेंक दिया गया। यह सीसीटीवी फुटेज चंद मिनटों में ही इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। उसके बाद कप्तान ने मामले की जांच सीओ सिविल लाइंस को दी।

जांच में सामने आया कि नौचंदी थाने के एल ब्लाक चौकी की फैंटम पर तैनात सिपाही राजेश कुमार और होमगार्ड रोहिताश था, जो शव को शास्त्रीनगर स्थित कैपिटल अस्पताल के सामने से उठाकर लोहियानगर थाना क्षेत्र में पीटीएस मार्ग पर रोनित की दुकान के सामने डालकर आ गए। चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार के कहने ही फैंटम पर सवार पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया था। सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर कप्तान ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड कर दिया। होमगार्ड की बर्खास्तगी को कमांडेंट को पत्र लिख दिया है।