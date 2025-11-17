देहरादून हाईवे पर पुलिस ने अचानक क्यों बंद करा दिए नॉनवेज रेस्तरां और ढाबें? व्यापारियों का फूटा गुस्सा

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित खड़ौली मस्जिद के पास पुलिस ने नानवेज रेस्तरां और ढाबों को बंद करा दिया। वजह बताई कि इन होटल व ढाबों के बाहर रविवार को वाहनों के खड़े होने से जाम लगता है। पुलिस ने सिवाया टोल से परतापुर तक हाईवे को जाम मुक्त करने के लिए यह पहल की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दूसरी ओर, व्यापारियों ने पुलिस के इस आदेश का विरोध किया। कहना है कि उनके द्वारा खड़ौली चौकी प्रभारी से इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नही किया। सोमवार को उच्चाधिकारियों से मिलकर इसकी शिकायत की जाएगी।



इस हाईवे क चौड़ीकरण के दौरान करीब आठ साल पहल खड़ौली मस्जिद को पीछे हटवाया गया था। मस्जिद के हटने से जितनी जगह खाली हुई, वहां एनएचएआइ ने सड़क बना दी, जिससे जाम न लगने पाए। मगर, उस जगह पर अब बिरयानी के कई ठेले और कतारबद्ध गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। जिस वजह से रविवार को यहां जाम लगता है।

सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने शनिवार को रेस्तरां व ढाबा संचालक जावेद, फरमान, इरफान, समीर, इखलाक अंसारी, समीर समेत अन्य को हिदायत दी कि रविवार को वह अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। स्थानीय पुलिस को हिदायत की कि रविवार को खड़ौली में रेस्तरां और ढाबें बंद रहने चाहिए। कोई ठेला भी नही खड़ा होगा। पुलिस ने इन निर्देश का पालन कराया।



दूसरी ओर,मेरठ व्यापार मंडल से जुड़े शैंकी वर्मा ने आरोप लगाया कि वह मौके पर पहुंचे और खड़ौली चौकी प्रभारी अशोक को मोबाइल पर बात की, जिस पर दारेागा ने अभद्रता से बात की। इससे जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया प्रसारित हो रहा है जिसमें चौकी प्रभारी पर यह भी आरोप लगाया कि दारोगा ने होटल संचालकों से कहा कि अगर होटल बंद नहीं किए तो जेसीबी मंगाकर मार्केट तुड़वा दूंगा।