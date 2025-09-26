Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री मोदी ने महिला की साड़ी देखकर क्या सवाल किया जिससे चेहरे पर आ गई मुस्कान? बोली- हमेशा याद रहेगा

    By pradeep diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    महिला उद्यमी शिप्रा शर्मा के काम को प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 में हुई भेंट में मोदी ने शिप्रा द्वारा लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण देने की सराहना की। शिप्रा जो लिप्पन आर्ट में माहिर हैं ने बताया कि कैसे वह 400 लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। इस ट्रेड शो में मेरठ के 53 स्टॉल लगाए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा... जो साड़ी पहन रखी है उसमें मधुबनी पेंटिंग खुद की है

    जागरण संवाददाता, मेरठ। महिला उद्यमी शिप्रा शर्मा जितना उत्साहित अपने सपने को पूरा करने पर हो रही हैं उससे कहीं अधिक खुशी उनके चेहरे पर इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके कार्य की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आर्ट खो रहा है आप उसके लिए काम कर रही हो। यह बहुत अच्छा कर रही हो। प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि इस विधा में अब क्या कर रही हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पर शिप्रा ने बताया कि वह लड़कियों को इस कला का निश्शुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं। मोदी खुश हुए और उनकी नजर साड़ी पर पड़ी। पूछा यह जो साड़ी पहन रखी है उसमें मधुबनी पेंटिंग खुद की है। शिप्रा ने जी सर कहते हुए अपनी पेंटिंग के बारे में बताया। यह छोटी सी वार्ता ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 के शुभारंभ के अवसर की है।

    शिप्रा कहती हैं यह भेंट बड़े आशीर्वाद की तरह है। यह यादगार था क्योंकि सभी का सपना प्रधानमंत्री से मिलने का होता है, उनका भी सपना था जो साकार हुआ। उनका चयन उन चार हस्तशिल्प महिला उद्यमियों में हुआ था जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। बाकी तीन महिलाएं अन्य जिलों से थीं।

    मोती प्रयाग कालोनी निवासी शिप्रा लंबे समय से लिप्पन आर्ट से कलाकृतियां बना रही हैं। अपने उत्पाद स्वयं भी बाजार में बेचती हैं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निश्शुल्क प्रशिक्षण भी देती हैं। अब तक 400 लड़कियों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इस ट्रेड शो में मेरठ के 53 स्टाल लगाए गए हैं।

    प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन वाले हाल में मेरठ से सुरेंद्र फूड्स की ओर से निदेशक मनीष प्रताप, करन व अर्जुन प्रताप, फोल्डिंग वालबेड्स कंपनी के निदेशक प्रियांशु गौड़ व मार्केटिंग मैनेजर अंकलेश्वर पांडेय रहे। वहीं उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने मेरठ से संबंधित स्टालों का भ्रमण किया।

    आइआइएमटी से 200 छात्र गए, आज एमआइईटी से जाएंगे

    उद्यम व व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहुलओं से परिचित कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को आमंत्रित किया गया है। इसी कड़ी में जिला उद्योग केंद्र की ओर से आइआइएमटी के 200 छात्रों को प्रथम दिन भ्रमण कराया गया। शुक्रवार को एमआइईटी के भी 200 छात्र जाएंगे।