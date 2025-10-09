Language
    UPPCS Pre Exam: सेंटर पर जाते समय ये गलती भूलकर भी मत करना, हाथ घड़ी के साथ भी नहीं मिलेगी एंट्री 

    By Amit Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    मेरठ में जिलाधिकारी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 42 केंद्रों पर होगी, जिसमें 19,680 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटे पहले प्रवेश मिलेगा और 45 मिनट पहले द्वार बंद हो जाएंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी होगी। जिलाधिकारी ने नकलविहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए और पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा। परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने बुधवार को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) व सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। यह परीक्षा 42 केंद्रों पर होगी। जिले में 19,680 परीक्षार्थी दोनों पालियों में पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटे पहले ही प्रवेश दिया जाएगा।

    परीक्षा शुरु होने से 45 मिनट पहले केंद्र के द्वार बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन और लाइव सीसीटीवी निगरानी होगी। ई-प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल आदि में से कोई एक अभ्यर्थियों को साथ रखना होगा। बैठक में उपस्थित सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापक को जिलाधिकारी ने परीक्षा को नकलविहीन, शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए।

    अपर जिलाधिकारी नगर को सभी तैयारी समय से पूर्ण कराने को कहा है। केंद्र व्यवस्थापकों को कहा कि परीक्षा केंद्रों में पीने का पानी, प्रकाश, जनरेटर का बैकअप आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परीक्षा कक्ष में लगे सभी इनविजिलेटर को ठीक से प्रशिक्षण दिया जाए। डीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर परीक्षा के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सभी कर्मी आइकार्ड के साथ रहेंगे।

    एसएसपी डा. विपिन ताडा ने सभी पुलिस अधिकारियों को परीक्षा से पूर्व परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने को कहा है। परीक्षा केंद्र के अंदर वाहन न खड़ा हो। परीक्षा से पूर्व व परीक्षा के बाद जाम की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष सतर्कता बरते। कोई भी अवांछित व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर न रहे। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025, 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगी।

    पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों व कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। परीक्षा के दौरान मोबाइल, कैलकुलेटर, हाथ घड़ी, ब्लूटूथ डिवाईस जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं को साथ न लाएं। अपर जिलाधिकारी नगर बृजेश सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी देहात अभिजीत कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।