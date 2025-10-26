Language
    मां से अभद्रता की थी, इस तरह लिया अपमान का बदला...मामला खुला तो जेल गया

    Meerut News : पसवाड़ा में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या उसकी मां के साथ हुई अभद्रता का बदला लेने के लिए की गई थी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

    थाना परीक्षितगढ़ में पुलिस कस्टडी में निखिल उर्फ निक्की व हत्या प्रयुक्त बरामद हथोड़ा। सौ. पुलिस 

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। परीक्षितगढ़ क्षेत्र के पसवाड़ा निवासी सोहित का कंकाल किठौर थाना क्षेत्र के गांव नंगली स्थित ट्यूबवैल की छत पर बरामद हुआ था। शनिवार को पुलिस ने मृतक के दोस्त व उसके जीजा को गिरफ्तार कर हत्या का राजफाश कर दिया। बकौल पुलिस हत्यारोपित ने पूछताछ में बताया कि मृतक के उस पर 45 सौ रुपये उधार थे। वह उक्त रुपये लौटाने को दबाव बना रहा था। इसी में उसने उसकी मां से भी अभद्रता की थी। इसी का बदला लेने के लिए उसे नौकरी लगवाने के बहाने ले जाकर हथौड़े का सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी। किठौर पुलिस ने पिछले माह नंगली के आम के बाग में नलकूप की छत पर एक व्यक्ति का कंकाल बरामद किया था। उसकी पहचान स्वजन ने कपड़ों के आधार पर परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पसवाड़ा निवासी सोहित मलिक पुत्र सुदेशपाल के रूप में की थी।

    उधर, मृतक की पत्नी ने अमरपुर निवासी निखिल उर्फ निक्की पुत्र सुनील के पर नौकरी के बहाने घर से ले जाकर हत्या करने के रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वह घर से फरार मिला। उधर, थाना प्रभारी निरीक्षक परीक्षितगढ़ विजय राय ने बताया कि शनिवार को पुलिस ने निखिल उर्फ निक्की को गिरफ्तार कर लिया। जहां पूछताछ में बताया कि वह हत्या के बाद से अपने जीजा सन्नी उर्फ शेखर उर्फ घोला पुत्र सुक्रमपाल निवासी ग्राम मोरना थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर के घर में छिपा हुआ था। पुलिस पूछताछ में निखिल ने बताया कि सोहित से उसने 45 सौ रुपये उधार लिए थे। वह उक्त रकम को लौटाने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन उस पर लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। गत 24 अगस्त को सोहित उसके घर पर पहुंचा और पहले गाली-गलौज की और फिर उसकी मां से अभद्रता की थी।

    शाम को जब वह घर लौटा तो सारे प्रकरण का पता चला। फिर उससे बदला लेने के लिए उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। सोहित को नौकरी लगवाने के बहाने घर से ले जाकर दोनों ने मेरठ में शराब पी और एक होटल में रुके। यहां बात नहीं बनी तो वह किठौर कस्बा पहुंच गए। यहां बाग में रुके और शराब पी। जब सोहित नशे में हो गया तो मौका पाकर निखिल ने हथौड़ा उसके सिर में मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह घर लौट आया। जबकि उसका फोन नहर में फेंक दिया। कई दिनों तक मामला दबा रहा, लेकिन जैसे ही सोहित का कंकाल मिला और उसकी पहचान हुई और उस पर शक जताया। तब वह भागकर अपने बहनोई के यहां पहुंच गया। कई दिनों तक वहां शरण लिए रहा और फिर मुजफ्फरनगर कमरा लेकर वहां रहने लगा। पुलिस ने सन्नी उर्फ शेखर को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को शनिवार कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया।