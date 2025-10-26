मां से अभद्रता की थी, इस तरह लिया अपमान का बदला...मामला खुला तो जेल गया

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। परीक्षितगढ़ क्षेत्र के पसवाड़ा निवासी सोहित का कंकाल किठौर थाना क्षेत्र के गांव नंगली स्थित ट्यूबवैल की छत पर बरामद हुआ था। शनिवार को पुलिस ने मृतक के दोस्त व उसके जीजा को गिरफ्तार कर हत्या का राजफाश कर दिया। बकौल पुलिस हत्यारोपित ने पूछताछ में बताया कि मृतक के उस पर 45 सौ रुपये उधार थे। वह उक्त रुपये लौटाने को दबाव बना रहा था। इसी में उसने उसकी मां से भी अभद्रता की थी। इसी का बदला लेने के लिए उसे नौकरी लगवाने के बहाने ले जाकर हथौड़े का सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी। किठौर पुलिस ने पिछले माह नंगली के आम के बाग में नलकूप की छत पर एक व्यक्ति का कंकाल बरामद किया था। उसकी पहचान स्वजन ने कपड़ों के आधार पर परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पसवाड़ा निवासी सोहित मलिक पुत्र सुदेशपाल के रूप में की थी।

उधर, मृतक की पत्नी ने अमरपुर निवासी निखिल उर्फ निक्की पुत्र सुनील के पर नौकरी के बहाने घर से ले जाकर हत्या करने के रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वह घर से फरार मिला। उधर, थाना प्रभारी निरीक्षक परीक्षितगढ़ विजय राय ने बताया कि शनिवार को पुलिस ने निखिल उर्फ निक्की को गिरफ्तार कर लिया। जहां पूछताछ में बताया कि वह हत्या के बाद से अपने जीजा सन्नी उर्फ शेखर उर्फ घोला पुत्र सुक्रमपाल निवासी ग्राम मोरना थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर के घर में छिपा हुआ था। पुलिस पूछताछ में निखिल ने बताया कि सोहित से उसने 45 सौ रुपये उधार लिए थे। वह उक्त रकम को लौटाने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन उस पर लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। गत 24 अगस्त को सोहित उसके घर पर पहुंचा और पहले गाली-गलौज की और फिर उसकी मां से अभद्रता की थी।