UP Panchayat Chunav: नया मतदाता बनने के लिए करना होगा आवेदन, भूलकर भी मिस न कर देना ये डेट

जागरण संवाददाता, मेरठ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इस दौरान बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण किया गया। अब बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई गई हस्तलिखित पांडुलिपियों को कंप्यूटर में फीड करके मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं। इस कार्य में अधिक समय लग रहा है। जिसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्य की समय सारिणी में बदलाव किया गया है।

कंप्यूटर के माध्यम से फीड करके मतदाता सूची तैयार करने के लिए अब 14 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला निर्वाचन अधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि तैयार मतदाता सूची से मतदाता केंद्र, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग आदि कार्य के बाद अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को कराया जाएगा।



उन्होंने बताया कि 24 से 30 दिसंबर के बीच मतदाता अपने मतदान केद्रों पर मतदाता सूची का निरीक्षण करके उनपर नए मतदाता का नाम शामिल करने के दावे (आवेदन पत्र) और किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। दावे आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा।