मेरठ से देहरादून की ओर जाने वाली सड़क पर कैसे लग गया भीषण जाम? चार-पांच एंबुलेंस भी फंसी
शुक्रवार दोपहर पल्लवपुरम में डीएमए प्राइमरी विंग के पास स्कूल की छुट्टी के समय एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अभिभावकों द्वारा सड़क पर वाहन खड़े करने से स्थिति और बिगड़ गई। जाम में एंबुलेंस भी फंसी रहीं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस की निष्क्रियता के कारण स्थिति गंभीर बनी रही। अधिकारियों ने अब सख्त कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। पल्लवपुरम में डीएमए प्राइमरी विंग से लेकर अंसल टाउन और दूसरी ओर रुड़की रोड तक शुक्रवार दोपहर करीब 1.30 बजे एक किमी लंबा भीषण जाम लग गया। स्कूल की छुट्टी पर बच्चों को लेने आए स्वजन ने अपने वाहन हाईवे और सर्विस रोड पर ही खड़े कर दिए, जिनकी वजह से यह भीषण जाम लगा।
राहगीर जाम से दो-दो हाथ कर रहे थे, मगर थाना पुलिस जाम से बेपरवाह थी। इस जाम में चार से छह एंबुलेंस भी फंसी। इस तरह का जाम प्रत्येक दिन छुट्टी पर लगता है, मगर जाम से निजात कैसे पाया जाए, सभी जिम्मेदारों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है।
शुक्रवार दोपहर को डीएमए प्राइमरी विंग की छुट्टी होने से पहले ही स्वजन अपने दोपहिया और कारों को लेकर पहुंचे। बच्चे के बाहर आने तक इन स्वजन ने अपने वाहनों को हाईवे और सर्विस रोड पर खड़े कर दिए। वहीं दूसरी ओर, टोल प्लाजा के सफाईकर्मी फुटपाथ की घास कटाई कर रहे थे, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक कीप को सड़क किनारे रखा था, जो स्वजन के वाहनों के अलावा यह भी जाम का कारण बना।
मेरठ से देहरादून की ओर जाने वाली सड़क पर भीषण जाम लग गया। कुछ देर में ही यह जाम रुड़की पर हनुमान एंक्लेव और हाईवे पर अंसल टाउन तक पहुंच गया। मोदीपुरम फ्लाईओवर के नीचे पुलिस चौकी है और चौराहे पर ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे, मगर खाकी इस बात से अंजान थी कि आखिरकार यह जाम किन कारणों से लगा है।
इसी ट्रैफिक में एक नेता के साथ चल रहे पुलिस सुरक्षाकर्मियों ने उतरकर सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाया, जिससे थोड़ा जाम खुल सका। इसी बीच एक व्यक्ति ने पुलिस को जाम लगने की सूचना दी, जिसके बाद एक ट्रैफिक कर्मी मौके पर पहुंचा और मशक्कत कर जाम खुलवाया। इस जाम में देहरादून की ओर जाने वाली चार से पांच एंबुलेंस भी फंसी थी। कमोवेश जाम की यह स्थिति प्रत्येक दिन डीएमए और डीएमए प्राइमरी विंग के छुट्टी के दौरान अक्सर होती है, जिसमें सैंकड़ों राहगीर फंसते हैं और पुलिस के आने का इंतजार करते हैं।
इनका कहना है
स्कूलों के सामने हाईवे और सर्विस रोड पर जो वाहन खड़े होंगे, उनका चालान काटा जाएगा। किसी भी सूरत में हाईवे पर जाम नहीं लगने दिया जाएगा। अधिकांश फोर्स गढ़ मेले में ड़्यूटी पर है, जिस कारण थानों में फोर्स की थोड़ी कमी है। थाना पुलिस को भी इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं कि वह एेसे वाहनों पर तत्काल कार्रवाई करें। -प्रकाश चंद्र अग्रवाल, सीओ-दौराला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।