    घर से ड्यूटी को निकला पीएसी का जवान लापता, इंस्पेक्टर ने बताई ये बात

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    दौराला से एक दुखद खबर सामने आई है। पीएसी का एक जवान जो ड्यूटी के लिए घर से निकला था लापता हो गया है। परिजनों को इसकी सूचना बटालियन से मिली। उन्होंने जवान की तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    घर से ड्यूटी को निकला पीएसी का जवान लापता, गुमशुदगी दर्ज

    संवाद सूत्र, दौराला। पीएसी का एक जवान घर से डयूटी जाने के दौरान लापता हो गया। बटालियन से फोन आने पर स्वजन को जानकारी हुई। स्वजन ने जवान की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

    दौराला कस्बे के वार्ड छह मोहल्ला रामपुरी निवासी विजय कुमार ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि वह घर में ही परचून की दुकान करता है। उसके चार बेटे और दो बेटियां है। चौथे नंबर का बेटा विपिन पीएसी में नौकरी करता है और नोएडा में तैनाती है।

    दो अक्तूबर को वह छुट्टी लेकर घर आया था और चार अक्तूबर को ड्यूटी के लिए निकल गया। बताया कि उनके पास बटालियन से फोन आया और विपिन के ड्यूटी पर नहीं आने की बात पता चली, जिस पर उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

    स्वजन ने अनहोनी की आशंका जताते हुए बुधवार को थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। बेटे के लापता होने की जानकारी मिलने पर मां शीला की तबीयत बिगड़ गई।

    दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि पीएसी जवान घर से नोएडा ड्यूटी के लिए निकला था। लेकिन वह अपनी बटालियन नही पहुंचा। जिसके बाद स्वजन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस जवान की तलाश में पुलिस जुट गई है।