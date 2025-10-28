Language
    मेरठ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 16.73 लाख रुपये की ठगी, सीएनजी पंप और कैंटर से मोबाइल चोरी

    By Vinod Phogat Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:38 AM (IST)

    मेरठ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक युवक से 16.73 लाख रुपये की ठगी हुई। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परतापुर में सीएनजी पंप और कैंटर से मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। बसपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम मायावती पर टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक युवक से 16.73 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर सेल थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    टीपीनगर थाना क्षेत्र के मोहकमपुर सूर्या पैलेस निवासी रवि कुमार ने साइबर सेल थाने में दी तहरीर में बताया कि सात मई 2025 को उसके पास एक काल आई। कालर ने आनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने पर मोटी रकम कमाने का लालच दिया।

    इसके बाद कालर ने सात दिन के अंदर उससे 16.73 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। कुछ दिन बाद कालर को फोन किया तो वह बंद आया।

    धोखाधड़ी की आशंका होने पर पीड़ित ने आरोपित से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सक। साइबर सेल थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

    परतापुर में सीएनजी पंप और कैंटर से मोबाइल चोरी

    परतापुर थाना क्षेत्र में दिल्ली–दून हाईवे स्थित सीएनजी पंप पर गैस भरवाने आए कार सवार युवक ने पंप कर्मचारी दुर्वेश का मोबाइल चोरी कर लिया। इसके बाद आरोपित कार लेकर वहां से चला गया। इसी तरह एटा निवासी हेमंत मोहकमपुर फेस-1 में माल उतारने आए तो किसी ने कैंटर का ताला तोड़कर उसके अंदर रखा मोबाइल चोरी कर लिया।

    पीड़ितों ने परतापुर थाने में मोबाइल चोरी की तहरीर दी है। मोबाइल चोरी की दोनों वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

    पूर्व सीएम पर टिप्पणी करने पर बसपाइयों ने एसएसपी से की शिकायत

    पूर्व सीएम मायावती पर टिप्पणी करने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। आरोपित युवक पूर्व सीएम पर जाति सूचक शब्द कहते हुए टिप्पणी कर रहा है। बसपाइयों ने सोमवार को एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपित युवक की गिरफ्तारी की मांग की है।

    बसपा के जिलाध्यक्ष सुभाष प्रधान सोमवार को अपने समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। सुभाष प्रधान ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक युवक पूर्व सीएम मायावती पर जाति सूचक शब्द कहते हुए टिप्पणी कर रहा है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है।

    उन्होंने आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आरोपित गिरफ्तार नहीं हुआ तो बसपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

     