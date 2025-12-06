आनलाइन जुआ-सट्टे में लाखों गंवा बैठा सिपाही, अब कर्ज उतारने को हेडकांस्टेबल पत्नी से मांग रहा 25 लाख... मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपी पुलिस में तैनात एक हेडकांस्टेबल ने आनलाइन जुआ व सट्टे में लाखों रुपये गंवा दिए। विरोध करने पर हेडकांस्टेबल पत्नी से मारपीट की। कर्ज उतारने के लिए सिपाही व उसके स्वजन अब 25 लाख रुपये मांग रहे हैं। न देने पर आवास पर आकर मारपीट करते हैं। हेडकांस्टेबल की शिकायत पर एसएसपी डा. विपिन ताडा ने थाना सिविल लाइंस को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हेडकांस्टेबल प्रियंका ने बताया कि वर्ष 2011 में उसकी शादी बुलंदशहर के औरंगाबाद निवासी कांस्टेबल सागर से हुई है। उसकी सात साल की बेटी है। प्रियंका का आरोप है कि सागर नशे, आनलाइन जुआ व सट्टे का आदी है। उसने इसमें अब तक 50 लाख से ज्यादा गंवा दिया है। आरोप है कि वेतन के साथ ही सागर ने उसका रुपया भी जुआ में गंवा दिया। विरोध करने पर वह मारपीट करता है। लोगों से लाखों रुपये का कर्ज ले रखा है। अब वह उसके पुलिस लाइन स्थित आवास पर आकर गाली गलौज व बदसलूकी करता है।